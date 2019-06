Musical handelt von Gut und Böse

Wertheim.Rund 30 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der Wertheimer Tanzschule „Physical Funk“ führen am Freitag, 28. Juni, auf der Wertheimer Burg das Musical „Ich glaub an Dich!“ auf. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung voraussichtlich in der Aula „Alte Steige“ statt.

Das Musicalstück mit dem Titel „Ich glaub an dich!“ handelt von Gut und Böse sowie Selbstliebe und -wertschätzung. Die Darsteller bringen durch unterschiedliche Tanzstile eine emotionale Geschichte auf die Bühne, die vom Publikum frei interpretiert werden kann. Dabei werden die Tänzer von Sängerinnen unterstützt. Trainerin Christine Heldt studierte die Choreographien ein. Karten gibt es in der Buchhandlung Buchheim, Telefon 0 93 42 / 13 20.

