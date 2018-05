Musik soll keine billige Kopie sein

Anzeige

Erst Lehramt studiert

Brümmer war noch keine 18 Jahre alt, da begann er Gitarrenunterricht und Workshops zu geben. Hatte er selbst etwas Neues gelernt, so war immer zugleich die Überlegung in seinem Kopf: „Wie kannst du das jemandem möglichst einfach erklären und beibringen.“

Das war sicher auch ein Grund, weshalb er Lehramt studierte. Allerdings nicht für Musik, sondern für Mathematik, Geografie, Technik und Informatik. Zehn Jahre lang war Bernd Brümmer im Schuldienst. Die Musik lief parallel weiter mit verschiedenen Bands in Jazz, Pop und Rock.

Sein erstes Buch zum Gitarrespielen erschien im Jahr 2000. Mittlerweile sind es ein Dutzend Veröffentlichungen geworden. Als sich abzeichnete, dass seine Bücher ein großer Erfolg wurden, quittierte er den Schuldienst. Seitdem ist Brümmer selbstständig als Buchautor, Gitarrist und Dozent tätig.

Von vielen Gitarristen beeinflusst

Nachdem ein Zeitungsartikel über sein erstes Buch erschienen war, wurde er vom damaligen Wirt der Burg Wertheim angefragt, ob er nicht Interesse hätte, Donnerstagabends Musik auf der Burg zu machen. Diese Konzerte mit seinem Gitarrenduo „Un&Plugged“ wurden so erfolgreich, dass oftmals hunderte Zuhörer auf das Wertheimer Wahrzeichen pilgerten, um die Musik in diesem Ambiente zu genießen.

Brümmer gefällt die Musik am besten, bei der er das Gefühl hat: Hier wird nicht kopiert, sondern eine Idee oder eine Stimmung wird künstlerisch und individuell bearbeitet.

Gitarristen, die sein Spiel wesentlich beeinflusst haben, sind zum Beispiel B.B. King, Stevie Ray Vaughn, Carlos Santana, Django Reinhardt, Jeff Beck, Gary Moore, Larry Carlton, John Mayer und viele mehr. Er ist froh, in einer Zeit zu leben, in der Musik von so vielen überragenden Instrumentalisten und Sängern zu hören ist.

„Spielertrainer“

Neben seinen beruflichen Aufgaben engagiert er sich seit zehn Jahren ehrenamtlich bei der musikalischen Umrahmung von Gottesdiensten oder der Leitung einer christlichen Jugendband als „Spielertrainer“. Der zentrale Punkt in seinem Leben ist der Glaube an Jesus Christus. „Ohne Jesus wäre für mich alles sinnlos“, sagt Brümmer. Er ist überzeugt, dass die Liebe, Freude und Zuversicht, die jeder bekommt, der glaubt, auch in seiner Musik zu spüren ist. md

