Musik wabert auf der Tanzfläche

Wertheim.1500 Freunde der Elektromusik hatten sich versammelt und beim ersten Sommerburgrave in diesem Jahr bis zum Abend gemeinsam zu feiern und abzutanzen. Bereits am Nachmittag war der Burggraben voll mit tanzen und feiernden Fans elektronischer Musik. Auch an den Tischen, die auf den Wegen zum Graben standen, war die Laune bestens.

Die Stimmung zum Kochen brachten dabei sowohl bundesweit bekannte DJs, als auch jene aus der Region. In der Szene bekannte Namen wie „Format B“ und „Klangkünstler“ aus Berlin, sowie „Falscher Hase“ aus Frankfurt waren sicherlich ein Anreiz für die Gäste. Sie legen in bekannten Clubs und bei großen Festivals deutschlandweit auf. Die Ausrichter des „exit:ruine“ gaben aber auch fünf regionalen DJs eine Chance, sich in der Muschel des Zehnringturms zu präsentieren. Sie stammen aus dem Umkreis von rund 50 Kilometern. Auch ihre Musikwahl begeisterte die Gäste.

„Die schönste Location“

Mit dem Namen „exit: ruine“, greift der Veranstalter, die „Echtzeit GbR“ aus Würzburg, ihre Marke „exit: Maschinenhaus“ auf und verweist zugleich auf den außergewöhnlichen Ort der Burgruine. Für Basti Kunz, Geschäftsführer von „Echtzeit“, ist die Wertheimer Burg die schönste Location im gesamten Umkreis. „Sie ist etwas Besonderes. Es gibt keine andere Veranstaltung im Bereich der elektronischen Musik in solch einer Umgebung“, schwärmte er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.