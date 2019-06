Marktheidenfeld.Die Veranstaltungsreihe „Musik zum Feierabend“ geht am Freitag, 14. Juni, in Marktheidenfeld in die zweite Runde. Dabei spielt Bernd Rinser von 17 bis 19 Uhr „RootsRock“ bei freiem Eintritt auf dem Marktplatz. Der Vollblutmusiker Bernd Rinser lebt in Marktheidenfeld und ist ein Meister des Blues und Folk. Seine Musik hat er unter dem Begriff „RootsRock“ zusammengefasst. Prägend ist die Stimme des Künstlers. Für Bewirtung ist gesorgt. Zudem gibt es eine Verlosungsaktion der Werbegemeinschaft Marktheidenfeld. zug

