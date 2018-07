Musikalische Zwiesprache mit begeistertem Publikum

Anzeige

Wertheim.Dieses Freilichtkonzert in der Wertheimer Burg-Arena erfüllte den Anspruch auf Einmaligkeit. Und das im wahrsten Wortsinn, wie der junge Pianist Christopher Miltenberger an diesem sonnendurchflutenden Spätvormittag durch sein Spiel bekräftigte.

Denn es ging ihm nicht darum, sein Können am Flügel mit beeindruckenden Jazzpassagen vor einem andächtig lauschenden Publikum zu beweisen. Er bezog es in das Programm mit ein. Apropos: Programm? Fehlanzeige, wie Miltenberger entwaffnend bemerkt.

Alles, was in den zwei Stunden geschah, war nicht vorprogrammiert, sondern spontan. Der Begriff „Lagerfeuerklavier“, erklärte der Künstler, sei eigentlich ein Missverständnis, das sich zum Markenzeichen dieser Konzertart gemausert habe. Es soll so ein wenig an die Lagerfeuerromantik mit Gitarre und sangesfreudigen Leuten erinnern, aber eben ohne Lagerfeuer und Gitarre, sondern mit Klavier.