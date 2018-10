Musikalischer Hexenritt

Wertheim.Ist Magie möglich? Sind Tabubrüche möglich? Und ist Gleichberechtigung möglich?

Die Badische Landesbühne führt am Dienstag, 23. Oktober, das Kammermusical „Hexen“ von Peter Lund und Danny Ashkenasi in Wertheim auf. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige.

Zwei Frauen warten auf den Bus, sie tragen dasselbe Kleid und haben den Eindruck, sich irgendwie zu kennen. Kein Wunder, denn Anna und Grete sind Hexen – und Hexen erkennen sich immer und überall.

In bösen, komischen und aberwitzigen Szenen und Musikstücken erzählen die beiden, wie es ihnen als Frauen in ihren bisherigen acht Leben so ergangen ist. Das Kammermusical des Autors Peter Lund und des Komponisten Danny Ashkenasi wurde nach der Uraufführung im Jahr 1991 zu einem Dauerbrenner auf Deutschlands Studiobühnen. An der Badischen Landesbühne inszeniert es Katharina Schmidt mit den Schauspielerinnen Cornelia Heilmann und Nadine Pape sowie den Musikern Mario Fadani, Lömsch Lehmann und Oliver Taupp. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018