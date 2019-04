Musikalisches Spiegelbild der Migration

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg begeisterte beim Benefizkonzert des Lions Club Wertheim am Freitagabend in der Aula Alte Steige.

Wertheim. Mag sein, dass einige der Besucher am Ende der Veranstaltung sogar ein bisschen enttäuscht waren. Aber wenn, dann weil sich das Landespolizeiorchester nach einem knapp zweistündigen Hörerlebnis nur zu einer einzigen Zugabe „breitschlagen“ ließ. Man hätte den Klangkörper gerne noch länger genossen. Und seinen Dirigenten, Professor Stefan R. Halder erlebt, der das Orchester mit vollem Körpereinsatz sicher leitete und bei seinen Moderationen nicht nur viele Informationen vermittelte, sondern vor allem Entertainer-Qualitäten offenbarte.

Alfred Hofmann ist der amtierende Präsident des Wertheimer Lions Clubs. Er verwies eingangs auf die inzwischen über zehnjährige Tradition der Benefizkonzerte und darauf, dass diesmal die Familienförderung und die Kinder- und Jugendarbeit der Diakonie im Fokus stand. Die wurde von Silvia Gravius und Alex Schuck vorgestellt. Beide freuten sich, angesichts knapper, oft „auf Kante genähter“ Budgets über die zu erwartende finanzielle Unterstützung.

Hymne in Badisch-Sibirien

Und dann war es Zeit für die Musik, die das Landespolizeiorchester unter dem Motto „Schwabenzüge“ zu Gehör zu bringen gedachte. Im Programm hieß es dazu, das Orchester „beschreibt musikalisch diejenigen Regionen, die in den letzten 300 Jahren Ziele schwäbischer Emigranten waren“. In der Debatte um Migration und Integration möchte es zeigen, „dass es Migration immer gab und speziell des Landespolizeiorchester ein gelungenes Beispiel funktionierender Integration darstellt“.

Denn die Musiker stammen aus mehr als zehn Nationen und sie begeisterten auch in Wertheim „mit harmonischer Klangvielfalt, abwechslungsreicher Dynamik und rhythmischen Kontrasten“, wie sie schon in einer früheren Kritik gelobt worden waren.

Die Reise begann, nachdem man sich mit dem Anspielen der „Schwabenhymne in Badisch-Sibirien“ einen kleinen Gag erlaubt hatte, im „Orient Express“ von Philip Sparke und führte dann nach Ungarn, für das die schnelle Polka „Éljen a Magyar!“ von Johann Strauß, dem Sohn, stand. Nächste Station war Rumänien mit „Meleaguri Mistice“ aus den „Rumänischen Tänzen“ von Thomas Doss, dem eine leidenschaftlich gefühlvolle Klage voranging, die Anton Toth, vor dem Ceausescu-Regime geflohener Musiker des Ensembles, als 17-Jähriger geschrieben hatte.

Fantastischer „Säbeltanz“

Schon hier, spätestens aber mit den „Klezmer Classics“ von Johan de Mej, womit man in Polen angekommen war, hatten das Orchester und sein Dirigent die mehr als 200 Besucher in der Aula für sich gewonnen, die eingangs erst einmal noch etwas verhalten applaudiert hatten. Dass das Publikum sich nach nach Chatschaturjans „Säbeltanz“ geschlossen zum begeisterten Beifall erhob, hatte Halder listig herausgefordert, war aber angesichts des fantastischen Spiels schon zu diesem Zeitpunkt verdient.

Über Russland nach Amerika

Von Russland aus führten die „Schwabenzüge“ nach der Pause nach Frankreich mit „Ein Amerikaner in Paris“ von George Gershwin. Im Gegenzug gab es „Ein Schwabe in New York“, des jungen Komponisten Fynn Müller, der sich dafür von der Auswanderungsgeschichte eines Mitglieds der berühmten Musikinstrumentenherstellerfamilie Hohner hatte inspirieren lassen.

Stefan R. Halder erzählte mit jungenhaft-verschmitzem Charme, ehe er wieder klare Einsatzzeichen an sein Orchester gab und im Rhythmus mitging. Zwischendurch stellte er einzelne Musiker ins Rampenlicht, freute sich, wenn er deren Familienmitglieder im Publikum begrüßen konnte, gab kleine Anekdoten zum Besten und sparte auch nicht mit der einen oder anderen spitzen Bemerkung zum Veranstaltungsort.

Der aus Argentinien stammende Cesàr Villafane jagte mit seiner Querflöte nicht nur wohlige Schauer über den Rücken, er versetzte auch so manchen Zuhörer ins Staunen, als er von Stuttgart – seinem Wohnort – als „Vorbild für die ganze Welt“ schwärmte.

Mit „Danzon No. 2“ von Arturo Marquez und „El Cumbanchero“ von Rafael Hernandez brausten die „Schwabenzüge“ durch Mittel- und Südamerika, ehe sie, viel zu früh, wieder im heimatlichen Bahnhof einliefen.

Exaltiert-eloquenter Dirigent

Und man kam nicht umhin, dem Landespolizeiorchester und seinem exaltiert-eloquenten Dirigenten zu bescheinigen, in einer teilweise aufgeheizten Debatte um Migration und Integration genau die richtigen Töne getroffen zu haben. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Das Publikum applaudierte stehend, ganz spontan und aus ehrlichem Herzen: der verdiente Lohn. Da ahnte das Publikum noch nichts davon, dass es zum Schluss noch selbst aktiv werden und singen „musste“.

Denn als Zugabe intonierten die Musiker das „Badner Lied“. Und das war’s dann.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019