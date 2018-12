Musikgenuss der Extraklasse

Wertheim.Der Kulturkreis Wertheim veranstaltet am Sonntag, 13. Januar, um 11.15 Uhr sein traditionelles Neujahrskonzert in der Aula Alte Steige. Dabei ist wieder die Ungarische Kammerphilharmonie zu Gast. Der Klangkörper hat schon mehrmals bewiesen, dass er es das Publikum durch seine technisch akkurate und beflügelnde Weise in seinen Bann ziehen kann. Zum Höhepunkt wird dies durch die Gesangssolisten Katarina Beranova (Sopran) und Klaus Durstewitz (Tenor) gebracht. Beim Konzert kommen Werke von Rossini, Donizetti, Lehar, Strauß und Arditi zu Gehör.

Die Ungarische Kammerphilharmonie wurde 1999 von Antal Barnás gegründet. Das Ensemble setzt sich aus Mitgliedern der führenden Orchester in Budapest zusammen.

Antal Barnás studierte an der Franz-Liszt-Musikhochschule Budapest und an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Es folgte ein Dirigentenstudium am Konservatorium der Stadt Wien und an der Bruckner Privatuniversität Linz. 2016 wurde ihm vom österreichischen Bundespräsidenten der Professoren-Titel verliehen.

Katerina Beranova ist in Tschechien geboren. Sie war Solistin der „Accademia di Santa Cecilia“ (Florenz) und trat unter Dirigenten wie Wolfgang Sawallisch, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Giuseppe Sinopoli, Christoph Eschenbach auf. 1996 bis 2002 war sie regelmäßig Gast bei den Bayreuther Festspielen mit Placido Domingo. Sie ist eine gefragte Solistin nicht nur in Europa, sondern auch in den USA.

Claus Durstewitz singt seit Jahren erfolgreich mit großen Orchestern wie dem Johann Strauß Orchester Frankfurt, der Thüringer Philharmonie und mit der Württembergischen Philharmonie. Auch bei TV und Rundfunk ist der Tenor regelmäßig Gast bei Sendungen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Buchheim, Telefon 09342/1320, E-Mail: buchheim.wertheim@t-online.de.

