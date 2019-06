Musikverein besteht seit 100 Jahren

Neunkirchen.Der Musikverein Bavaria Neunkirchen hat allen Grund zum feiern, immerhin besteht er seit 100 Jahren.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten findet am Donnerstag, 27.Juni, um 20 Uhr ein Benefizkonzert in der Kirche St. Peter und Paul mit Musikern des Heeresmusikkorps Veitshöchheim statt. Karten für das Konzert gibt es bei der Metzgerei Ulrich in Neunkirchen und der Metzgerei Ulrich in Eichenbühl, oder bei Edwin Schell unter Telefon 09378/1256.

Am Freitag wird mit den „Frankenbengeln“ zünftig Party gefeiert. Am Samstag begrüßt der Musikverein Gastkapellen. Es findet einen Sternmarsch statt und die „Hundheimer Mussich“ spielt.

Nach dem Festgottesdienst um 9 Uhr am Sonntag schließt sich der Festkommers mit Ehrungen an. Für gute Unterhaltung sorgt der Musikverein Rauenberg.

Am Sonntag, 27. Oktober enden die Feierlichekietn offiziell mit einem Jubiläumskonzert im Schützenhaus Umpfenbach. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.06.2019