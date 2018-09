Nach 35 Jahren Abschied genommen

Grünenwört.Ein fröhlicher Gottesdienst in einer vollen Kirche – das war der Wunsch für die feierliche Verabschiedung von Elsbeth Flicker aus ihrem Dienst als Kirchendienerin in Grünenwört. Und so kam es dann auch, als sich am Sonntag, die evangelische Gemeinde Bestenheid und Grünenwört zum Gottesdienst in der Christuskirche versammelte.

„Seinen Platz finden“, unter diesem Motto stand der Gottesdienst. In diesem, wurden auch die neuen Konfirmanden.

35 Jahre lang hatte Elsbeth Flicker ihren Platz am Eingang der Kirche, direkt neben den Schaltern für die Glocken. 35 Jahre lang bereitete sie die Kirche für die Gottesdienste vor und arbeitete eng mit den sechs Pfarrern zusammen, die sie in dieser Zeit erlebte. 35 Jahre lang war sie das erste Gesicht, das den Kirchenbesuchern freundlich entgegenblickte.

Über 1200 Gottesdienste begleitete sie, war Helferin und Ansprechpartnerin, prägte und trug das Gemeindeleben mit. Sichtlich gerührt war Elsbeth Flicker von den Dankesworten des Ältestenkreises, dem herzlichen Applaus der Gottesdienstgemeinde und den Liedbeiträgen des Chörle.

Es war ein bewegender Moment, als Pfarrerin Carolin Knapp sie feierlich von ihren Pflichten entband und segnete. „Gott segne Deinen Blick zurück und Deine Schritte nach vorn“: Mit diesen Worten entließ sie Elsbeth Flicker aus ihrem Dienst. Mit Applaus wurden ihre Nachfolgerinnen im Kirchendienst begrüßt. Ruth Friedrich, Christel Scheurich und Ingrid Scheurich übernehmen das Amt und bilden in nächster Zeit das Kirchendienerinnen-Team in der Christuskirche, heißt es abschließend in der Mitteilung der Verantwortlichen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018