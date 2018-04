Nach 38 Jahren an der Spitze ist nun Schluss

Anzeige

Das Archiv organisierte wieder den „Tag der Heimatforschung“. Auch mit dem Internationalen Zentrum für Kulturgüterschutz und Konservierungsforschung im Fraunhofer Institut fanden Vorträge in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein statt. Vier gut besuchte Exkursionen nach Schloss Oranienstein, zum deutschen Burgenmuseum auf der Burg Heldburg in Thüringen, zur bayerischen Landesausstellung „Ritter, Bauer, Lutheraner“ in Coburg und nach Kirchberg an der Jagst wurden organisiert.

Zum Thema Denkmalpflege wurde unter anderem erwähnt, dass die Restaurierung des Abteigartens in Bronnbach vollendet wurde und dass der Engelsbrunnen renoviert werden wird, zu dessen Restaurierung auch die Deutsche Stiftung Denkmalpflege beiträgt. Große Anerkennung galt der Steg, dass sie das stadtbildprägende und historisch bedeutsame Gebäude am Eingang in die Zollgasse trotz des sehr desolaten Zustandes restauriert und revitalisiert. Der Historische Verein sei sicherlich nicht in der Lage, finanziell denkmalpflegerische Maßnahmen zu fördern, könne aber fachlich auf die Denkmalpflege Einfluss ausüben, betonte Dr. Paczkowski.

Nach dem Rückblick stellte der Vorsitzende das Programm des Vereins für das Jahr 2018 vor, das in einem Flyer publiziert ist. Es sind mehr als zehn Vorträge angekündigt sowie Lektürekurse und Workshops vorgesehen. Ferner werden wieder vier Exkursionen angeboten. Er regte zudem an, dass sich vielleicht ein Arbeitskreis „Denkmalpflege“ im Historischen Verein noch intensiver um die Belange der Erhaltung historischer Bausubstanzen sowohl in der Kernstadt als auch in den Dörfern kümmern könnte.

Kassierer Helmut Arnold berichtete anschließend über die finanziell positive Situation des Vereins.

Da Jörg Paczkowski sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung stellte, gab er eine persönliche Rückschau auf sein Wirken. Er sehr angetan von der Aufgeschlossenheit der Vereinsmitglieder, die vor 38 Jahren den jungen Mann mit norddeutschen Wurzeln gewählt hatten. Er habe die Worte seines Vorgängers Otto Eichhorn gern aufgegriffen, der in dem Historischen Verein besonders die Förderung des Miteinanders historisch interessierter Bürger sah.

Aus dem ehemaligen Heimatmuseum, damals noch in der Kilianskapelle, sei ein überregional bedeutsames Museum geworden. Zunächst in der Hofhaltung untergebracht, wurde dann das ehemalige Rathaus Domizil. Durch die großzügige Spende von Wolfgang Schuller für das „Haus zu den Vier Gekrönten“ konnte es erweitert werden.

Die enge Verbindung zwischen Verein und Museum bestand auch im Erwerb zahlreicher Sammlungsstücke. Besonders erwähnte Paczkowski die Herausgabe des Jahrbuchs. Die Förderung der Denkmalpflege war und ist eine besondere Aufgabe des Vereins.

Zukunft im Blick

Nun sei es an der Zeit, so Paczkowski, jüngere Kräfte in die Vorstandsarbeit zu bekommen, um auch neue Ideen zu verwirklichen. Er dankte dem Vorstand und den ehrenamtlichen Mitarbeitern für die jahrelange gedeihliche Zusammenarbeit. Die Aufgabe des Vereins werde es weiterhin sein, ein Bewusstsein zu schaffen für die Geschichte der Stadt und Grafschaft Wertheim. Paczkowski zeigte sich stolz darauf, dem Verein gedient zu haben. Wertheim sei ihm dank des Vereins eine neue Heimat geworden.

Nach seiner Rede, die mit langanhaltendem Beifall bedacht wurde, gab er das Wort an Dr. Frank Kleinehagenbrock, der sich kurz vorstellte. Auch ihm sei die Beschäftigung mit der Geschichte und die Bewahrung des historischen Erbes einer Region ein wichtiges Anliegen.

In den nächsten Jahren gelte es deswegen die Zusammenarbeit zwischen Historischem Verein und Museum, die aus der Tradition des Vereins und aufgrund der Satzung zu den zentralen Aufgaben gehöre, auf eine gute Grundlage zu stellen. Verein und Museum würden nun nicht mehr in Personalunion geführt.

Ferner gelte es, die Denkmalpflege in den der Kernstadt und in den Teilorten zu stärken. Darüber hinaus müsse der Verein für seine Mitgliedern Heimat sein. Bewährte Formate wie Vorträge und Jahrbuch müssten attraktiv bleiben, neue Formen wie die Workshops erprobt werden.

Kleinehagenbrock wurde einstimmig bei einer Enthaltung zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Er dankte nach seiner Wahl seinem Vorgänger für sein jahrzehntelanges Wirken für den Verein. Das langjährige Vorstandsmitglied Dr. Ludwig Braun unterstrich dies mit einer Powerpointpräsentation, in der viele Stationen der 38-jährigen Vorstandsarbeit mit Fotos und Zeitungsartikeln in Erinnerung gerufen wurden.

Im Namen des Vorstands erhielt Dr. Paczkowski von seinem Nachfolger Kleinehagenbrock eine Lithographie von Friedrich Ahlers-Hestermann mit einem Tauber-Motiv als Geschenk. Auf dessen Vorschlag wählte die Versammlung ihn zum Ehrenvorsitzenden. hv

