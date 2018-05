Nach 60 Jahren heißt es weiterhin „Gut Holz“

Anzeige

Wertheim.Vor 60 Jahren wollten einige sehr junge Keglerinnen Mitglied bei dem Damen-Kegelclub „Munteren 13“ werden. Doch der nahm niemanden mehr auf, da sie angesichts der zwei Bahnen im Gasthaus „Adler“ sonst zu wenig zum Kegeln kämen. Kurzerhand gründeten die Frauen ihren eigenen Kegelclub mit dem Namen „Staubwolke“.

Sehr bald entstand zwischen den beiden Wertheimer Clubs ein heftiges Kräftemessen. Jeder wollte die besseren Keglerinnen bei Kreis- und Stadtmeisterschaften in den Reihen haben. Trainierte man in der Anfangszeit noch 14-tägig im „Adler“, wurde später auf die Bahnen der Bauerschänke gewechselt. Der Vorteil: Nun konnte wöchentlich gespielt werden, was sich wiederum in Erfolgen niederschlug.

Mit Betty Schmidt stellte die „Staubwolke“ 1967 die erste Wertheimer Kegelkönigin. In den folgenden Jahren wurden viele Meisterschaften im Einzel und mit der Mannschaft errungen. Fand der Kegelbetrieb des Clubs zwischenzeitlich in der Gaststätte „Zorbas“ statt, wird nun auf den Bahnen des Landgasthofs „Zum Ross“ in Vockenrot gekegelt.