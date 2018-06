Nach der Gruppenphase raus?

Anzeige

Einen schönen guten Tag liebe Leserinnen und Leser. Na, wie hoch ist die Temperatur bei Ihnen? Sind Sie schon im Fußball-, respektive WM-Fieber? Oder geht das Turnier für Sie (auch) erst morgen Nachmittag um 17 Uhr so richtig los, wenn unsere Nationalmannschaft zum ersten Mal auf dem Platz steht? Ein bisschen hat sich diese angesichts durchwachsener Leistungen im laufenden Jahr ja in so etwas wie eine Wundertüte verwandelt, bei der man nicht so richtig weiß, was drinsteckt. Einerseits gehören „Jogis Jungs“ schon fast traditionell zu den Favoriten – zumal als Titelverteidiger. Andererseits: sind nicht bei drei der vergangenen vier Turniere die jeweils amtierenden Weltmeister schon nach der Gruppenphase ausgeschieden? Mal sehen, wie die Laune im Land am 27. Juni sein wird.

Noch nie hat ein „Voice Kid“ seinen Titel verteidigt (zugegeben: ich weiß gar nicht, ob die noch einmal mitmachen dürfen, wenn sie eine Staffel gewonnen haben). Anisa Celik kann ganz gelassen die Trailer verfolgen, die derzeit zur Teilnahme an den Castings für die nächste Runde aufrufen.

Drei von sechs sogenannten Scoutings haben sogar bereits stattgefunden, drei weitere stehen noch bevor. Darunter, als letztes, im August das in Frankfurt, an das sich Anisa und bestimmt auch Julian Roth sicher noch gut erinnern werden. Schließlich begann damit für beide ja eine ziemlich aufregende Zeit.