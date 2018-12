Nachtrunk-Geschichte fand kein Gehör

Wertheim.Der Fahrer einer Spedition in Markt Einersheim legte sich im Mai auf dem Autohof Bettingen in die Koje seines Lasters statt einem Baumarkt in Bestenheid Waren der Firma Knauf (Iphofen) auszuliefern. Die Polizei klopfte an die Lkw-Tür, und der 56-Jährige musste mit den Beamten mit zur Entnahme einer Blutprobe. Das Ergebnis ergab einen Wert von 1,84 Promille.

Beim Amtsgericht Wertheim behauptete jetzt der Mann in der Verhandlung, außer einer Flasche Bier habe er Alkohol erst auf dem Autohof konsumiert, und zwar wegen seiner Rückenschmerzen: zusätzlich zu Schmerzmitteln 0,3 Liter Schnaps aus einem Flachmann sowie ein weiteres Bier.

Dem widersprach in der Verhandlung eine Rechtsmedizinerin als Sachverständige. Nach einem solchen Sturztrunk hätten sich Ausfallerscheinungen steigender Intensität eingestellt. Dazu zählten etwa Erbrechen und Bewusstseinsstörungen. Das habe die Polizei bei dem Mann aber nicht festgestellt.

Daraufhin verurteilte die Richterin den Angeklagten wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zur Strafe von 40 mal zehn Euro. Die seit dem Vorfall vorläufig entzogene Fahrerlaubnis wurde endgültig eingezogen. Die Sperrfrist für eine Wiedererteilung beträgt sechs Monate.

Der Mann aus Rudolstadt in Thüringen hat bisher keine Vorstrafen. Er wurde im September am Rücken operiert und ist seitdem krankgeschrieben.

Für die Spedition sind 30 Lkw im Einsatz. Über die Angebotsplattform der Firma Knauf bekam sie im Mai den Auftrag für die Lieferung von Produkten an vier Baumärkte: einer in Lohr, zwei Mal Marktheidenfeld und einer in Bestenheid. Der Wert für die Spedition betrug für die Spedition 259 Euro, so der Geschäftsführer. Es sei ausdrücklich eine Tagestour gewesen. Denn der Lkw wurde am nächsten Tag für eine andere Tour gebraucht.

Der Angeklagte holte die Waren bei dem Unternehmen ab, lieferte nach Lohr und Marktheidenfeld. Dort bemerkten Baumarkt-Mitarbeiter bei ihm Alkoholgeruch. Sie verständigten die Polizei. Ob der Beschuldigte das mitbekam oder ahnte? Jedenfalls fuhr er nicht auf kürzestem Weg nach Bestenheid, sondern zum Bettinger Autohof.

Die Polizei suchte den Lkw in Bestenheid und erfuhr dann, dass er in Wertheim-Ost steht. Die Frage der Polizei und des Arztes hinsichtliche eines Nachtrunks verneinte der Fahrer. Die Geschäftsführerin der Spedition fuhr mit ihrem Wagenmeister nach Wertheim. Der Mitarbeiter brachte den Lkw samt Restladung zurück. Die Annahmezeit in Bestenheid war verstrichen. Die Ladung wurde am nächsten Tag separat zugestellt.

Die Chefin nahm den betrunkenen Angeklagten mit nach Hause. In der Folge wurde nach 18 Jahren das Beschäftigungsverhältnis in einem Arbeitsgerichtsverfahren beendet. Einen Verdacht auf Alkoholkonsum hatte es schon früher gegeben.

Der Staatsanwalt kam zum Ergebnis, dass der Angeklagte bereits bei der Fahrt zum Autohof betrunken war. Der Verteidiger meinte, sein Mandant habe die Restladung am nächsten Tag zustellen wollen. Er beantragte Freispruch. Die Richterin nannte den „Nachtrunk“ einen netten Versuch. Der Mann habe jedoch nicht die Freiheit besessen, seine Tour zu unterbrechen. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018