Nachwuchs „löscht“ alte Bahnbrücke

Insgesamt gibt es aktuell zwölf Jugendfeuerwehrgruppen in der Stadt, sieben davon nahmen an diesem Tag teil. So trafen etwa 70 der rund 140 Jugendfeuerwehrmitglieder zwischen zehn und 18 Jahren zusammen. Sonst sehen sich diese nur auf Wettbewerben oder Gauditurnieren. Beim Jugendfeuerwehrtag war aber nicht der Wettkampfgedanke, sondern die Gemeinschaft gefragt. Die Idee entstand bei einem Treffen der Gruppenleiter der Wertheimer Jugendfeuerwehrgruppen im Januar dieses Jahres. Der stellvertretende Stadtjugendwart Daniel Tessmer sowie die Gruppenleiter Marcel Reuß und Tim Schüssler organisierten anschließend den Tag. „Es geht uns um das gegenseitige Kennenlernen der Jugendlichen aus den Abteilungen“, erklärte Stadtbrandmeister Ludwig Lermann. Später im aktiven Dienst müssen diese gut zusammenarbeiten.

Wie unter anderem Stadtjugendwart Emanuel Kuhn verdeutlichte, besteht die Gruppenarbeit der Jugendfeuerwehr zu 70 Prozent aus feuerwehrtechnischer Ausbildung. Die restlichen 30 Prozent sind allgemeine Jugendarbeit zum Beispiel mit Spaßaktionen, Feiern und Ausflügen.

Die Stadt von oben

Beim Jugendfeuerwehrtag griff man beide Aspekte auf. In verschiedenen Übungsszenarien am Vormittag konnten die Jugendlichen der Abteilungen auch mit solchen Gerätschaften arbeiten, die ihnen bei den regulären Übungen nicht zur Verfügung stehen. Der elfjährigen Lea aus Sachsenhausen gefiel vor allem die Station mit der Drehleiter der Abteilung Stadt. „Das war cool, von oben sieht man die ganze Stadt“, schwärmte sie. Natürlich erhielten die Kinder und Jugendlichen auch eine Einführung in die Technik. Lea gehört als Mädchen bei der Jugendfeuerwehr noch zu einer Minderheit. „Es werden aber immer mehr“ stellte Lermann fest.

Dem 14-jährigen Joshua aus der gleichen Gruppe hat die technische Hilfeleistung mit Schere und Spreizer des Wertheimer Rüstwagen am meisten Spaß gemacht. Es sei spannend auch mal etwas anderes als bei den gewohnten Übungen kennenzulernen. An der Station erfuhren die Nachwuchskräfte, dass zwischen den Scherenblätter ein Druck von fünf Tonnen herrscht. Mit dessen Hilfe durfte ein Metallrohr durchtrennt werden.

Unterstützt von Rettungsassistenten des Roten Kreuzes wurden an einer weiteren Station verschiedene Erste-Hife-Szenarien geübt. der Druckverband, die stabile Seitenlage und der Rettungsgriff der Rettungsgriff zum Patiententransport. Trainiert wurde am Vormittag auch der Umgang mit Feuerlöschern. Aus Gründen des Umweltschutzes nutzte man Wasserlöscher dafür.

Beeindruckend für die Teilnehmer war die Demonstration eines falsches Löschversuchs eines Fettbrands: Fett wurde so hoch erhitzt, dass es zu brennen begann. Beim Versuch, dieses mit Wasser zu löschen, entstand eine hohe Flamme, da die brennenden Fetttropfen schlagartig mit der Dampfwolke nach oben gerissen werden und sich verteilen. Das richtige Vorgehen bei einem Fettbrand besteht darin, diesen zu ersticken zum Beispiel durch Auflegen des Deckels.

Teamfähigkeit und vor allem Kreativität war bei der Knobelaufgabe gefragt. Ein Ei stand in einem Becher mittenin einem Kreises mit fünf Metern Durchmesser. Dieses musste von den Teams geborgen werden. Dabei durfte weder das Ei, noch der Boden innerhalb des Kreises berührt werden.

Als Material stand die Beladung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs zur Verfügung. Dieses ist auf vielen Ortschaften der Kreisstadt das gängige Einsatzfahrzeug. Um die Aufgabe erfolgreich zu lösen, kamen unter anderem Leitern, Unterlegmaterial und Seile zum Einsatz.

Reger Austausch

Das Mittagessen nutzten die Heranwachsenden zum Austausch. Am Nachmittag stand eine gemeinsame Einsatzübung auf dem Programm. Dabei wurden die einzelnen Abteilungsgruppen auch gemischt. Angenommen war ein Brand der alten Eisenbahnbrücke bei der Halle. Die Wasserentnahme erfolgte über Saugleitungen aus der Tauber. In Windeseile bauten die Gruppen zeitgleich ihre Löschangriffe auf. So konnte die Brücke am Ende mit über 15 C-Strahlrohren gekühlt werden. Für Teilnehmer und Organisatoren war der Tag ein voller Erfolg.

Aber auch sonst ist die Arbeit der Jugendfeuerwehr erfolgreich. Die Mitgliederzahl der Gesamtjugendfeuerwehr Wertheim beträgt im Schnitt zwischen 140 und 160 Kinder und Jugendliche. Zwölf von 14 Abteilungswehren haben eine eigene Jugendfeuerwehr. Die Heranwachsenden der zwei Abteilungen ohne eigenen Jugendarbeit üben in den Nachbarorten mit. „Wir überlegen schon, zukünftig eine Kinderfeuerwehr ab sechs Jahren aufzubauen“, erklärte Lermann. Die Nachwuchsarbeit sei wichtig, um die Einsatzfähigkeit der Wehren langfristig zu sichern.

Montag, 18.06.2018