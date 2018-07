Nachwuchs mit guten Ergebnissen

Anzeige

Wertheim.Bei den Kreismeisterschaften war die Jugend der Schützengesellschaft Wertheim mit drei Teilnehmern in der Schülerklasse und zwei Schützen in der Jugendklasse gut vertreten. Mit ihren Ergebnissen haben sich darüber hinaus zwei Jugendliche für die Badische Landesmeisterschaft in Ittersbach qualifiziert.

So errang Janis Diehm bei seiner ersten Landesmeisterschaft in der Schülerklasse den 23. Platz unter 40 Teilnehmern. Sein Ergebnis bei 20 Schuss waren 154 Ringe (84/70).

Jugendklasse

In der Jugendklasse erzielte Lukas Jucht bei 22 Teilnehmern einen guten fünften Platz. Mit 40 Schuss in vier Durchgängen (95/90/93/87) erreichte er insgesamt 365 Ringe. Lukas Jucht war als einziger Jugendlicher aus dem Main-Tauber-Kreis bei den Landesmeisterschaften gemeldet.