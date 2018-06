Nadine Ballweg ist geprüfte Fachfrau

Anzeige

Wertheim.Elf Teilnehmer aus dem Handwerk haben an zwei Prüfungstagen die Qualifikation „Geprüfter Fachmann für kaufmännische Betriebsführung nach der Handwerksordnung (HwO)“ im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer Heilbronn-Franken mit Erfolg abgeschlossen, darunter auch Nadine Ballweg aus Wertheim.

Neben dem betriebswirtschaftlichen Teil mit den Bereichen Unternehmensgründung, Personalmanagement, Marketing und Rechnungswesen stand auch das Thema Präsentationstechnik mit den Office-Programmen im Mittelpunkt der Qualifikation. Sie wird als Teil III der Meisterprüfung anerkannt. Der Abschluss berechtigt an der Teilnahme am Lehrgang „Geprüfter Betriebswirt (HwO)“. Am 28. September startet der nächste Lehrgang „Geprüfte Fachmann für kaufmännische Betriebsführung. Infos erteilt Jochen Rieschl unter Telefon 0 71 31 / 7 91 27 04. hwk