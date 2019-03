Nächster Ball schon in Planung

Wertheim.Beim Tanzclub ’88 standen auf der Mitgliederversammlung neben Ehrungen auch wahlen an. So wurde Edwin Meixner zum neuen Stellvertreter gewählt. Er löst Susanne Spettel ab, die nach 12 Jahren Vorstandsarbeit ihr Amt zur Verfügung stellte. Auch im Jugendvorstand gibt es Veränderungen. Marius Baumann wurde zum Jugendvorsitzenden als Nachfolger von Tanja Klein gewählt, neue Jugendsprecherin ist Tabea Stahl.

In der Mitgliederversammlung des Tanzclubs ‘88 wurde Ulrike Berberich einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Sie blickte auf ein überaus erfolgreiches Jubiläumsjahr 2018 zurück.

30 Jahre Tanzclub ‘88 hatte man mit einem ausverkauften Sommernachtsball gefeiert. Besondere Verdienste hatte sich Tristan Hopf erworben, der für den Ball Plakate, Banner und Fächer als Begrüßungsgeschenke entworfen hatte. Weil die Veranstaltung sehr gut gelang, beschloss die Mitgliederversammlung, dass es ein nächstes Mal gibt: Am 16. Mai 2020 ist ein Tanzball in der Main- Tauber- Halle geplant. Die Band Manhattan Six soll wieder engagiert werden. Sie hatte beim Publikum für Begeisterung und heiße Sohlen gesorgt.

Erfolgreich waren die Tänzer auch in sportlicher Hinsicht: Insgesamt 38 Vereinsmitglieder errangen das Tanzsportabzeichen oder Tanzsternchen (das Abzeichen für Kinder). Die Jüngsten waren gerade einmal drei Jahre alt und bewiesen schon ein gutes Gefühl für Musik und Bewegung, sehr zur Freude der Zuschauer.

Im Herbst begann ein neuer Kurs für Gesellschaftstänze, der verlängert wurde und weiterhin läuft. Interessierte Paare können noch dazustoßen, wie Kursleiterin Tanja Klein mitteilte. Gute Resonanz erfuhr auch das Training von Jutta Wießmann aus Aschaffenburg. Tango Argentino vermittelt Paaren ein südamerikanisches Flair, Jazz- und Modern Dance spricht vor allem Tänzer ohne Partner an. In ihrem Ausblick verwies Ulrike Berberich auf das demnächst anstehende Frühlingsfest am 30. März in der Aula Alte Steige, bei dem alle Gruppen im Verein ihr Können zeigen werden. Ab 3. April soll es eine neue Jugendgruppe für Schüler ohne und mit Vorkenntnissen geben. Weiterhin sind gemeinsame Ballbesuche sowie eine Weinwanderung in Planung. Berberich erinnerte auch an die Kooperation mit dem TV Wertheim.

Kassenwart Thomas Lettmann konnte von einer stabilen finanziellen Lage berichten. Ihm wurde von den Kassenprüfern eine hervorragende Kassenführung bescheinigt, so dass seiner Entlastung und einstimmigen Wiederwahl nichts mehr im Wege stand. Ebenso einstimmig wurden Tristan Hopf als Sportwart und Ute Freudenberger als Schriftführerin in ihren Ämtern bestätigt.

Für fünf Jahre Mitgliedschaft im Tanzclub ‘88 wurden Marius Baumann und Sabine und Edwin Meixner geehrt. tc

