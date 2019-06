Nassiger Obstverein besucht Gartenschau

Nassig.Der Verein für Garten, Obst und Umwelt Nassig veranstaltet am Sonntag, 30. Juni, einen Ausflug zur Bundesgartenschau „Blühendes Leben“ in Heilbronn. An dem Tag des Besuchs finden zusätzlich zu den Dauerpräsentationen Sonderausstellungen wie zu den Themen Biber, biologische Vielfalt in Gärten und Gemeinden, Hornissen und Wespen oder dem Biotopverbund in Baden Württemberg ein. Abfahrt ist um 7.30 Uhr an den ortsüblichen Haltestellen. Die Rückfahrt ist gegen 18 Uhr vorgesehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für ein gemeinsames Abendessen im Gasthaus „Zur Rose“ in Nassig.

Die Busfahrt übernimmt der Verein für seine Mitglieder. Weitere verfügbare Plätze werden Nichtmitgliedern zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen erteilt Michaela Meißner, Tel. 0 93 42 / 2 21 75. Hier kann auch bis zum 22. Juni eine Anmeldung erfolgen.

