Naturkosmetik selbst herstellen

Wertheim.Für den Workshop „Naturkosmetik herstellen“, der am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 16 Uhr stattfindet (wir berichteten), gibt es noch freie Plätze.

Zusammen mit Leonie Sittler werden die Teilnehmer im Glasmuseum Wertheim aus Ölen und Pflanzenwasser, wie zum Beispiel Lavendelwasser, Naturkosmetik zur Pflege und Heilung herstellen. Es werden Badebomben, Gesichtscreme, Lippenpflege und vieles mehr entstehen, wie die Veranstalter mitteilen. Die Teilnehmer werden unterschiedliche Öle kennenlernen, vor allem solche, die zur Heil- und Schönheitspflege verwendet werden. So wissen sie genau, was in dieser Kosmetik enthalten ist.

Anmeldefrist für den Workshop ist Dienstag, 21. Mai, im Glasmuseum Wertheim unter Telefon 09342/6866 oder an info@glasmuseum-wertheim.de per E-Mail.

