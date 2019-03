Nebelmaschine löst Fehlalarm aus

Bestenheid.Die Wertheimer Feuerwehr wurde am gestrigen Dienstag gegen 6 Uhr zu einem Einsatz in Bestenheid gerufen. Bei einer Spielothek in der Bestenheider Landstraße hatten Passanten Rauch entdeckt. Die Feuerwehrleute stellten allerdings rasch fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Wie Standbrandmeister Ludwig Lermann gegenüber den Fränkischen Nachrichten erläuterte, war in der Spielhalle die Alarmanlage mit einer Nebelmaschine gekoppelt. Eine solche Vorrichtung stoße bei Alarm Nebel aus, um Eindringlinge zu verwirren. Lermann kritisiert, dass solche Vorrichtungen immer wieder unnötige Feuerwehreinsätze auslösten. Es sei schon der dritte Vorfall dieser Art im Einsatzgebiet der Wertheimer Wehr. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehrleute würden unnötig von ihrem Arbeitsplatz gerufen oder – wie in diesem Fall – daran gehindert, zur Arbeit zu fahren. Bei solchen Fehlalarmen müsse auf jeden Fall der Verursacher die Kosten des Einsatzes tragen. pol

