Neue Blickwinkel

Wertheim.Geheime Türen öffneten sich im Rahmen des „Freiraum“. „Freiraum“, ein Wortspiel aus „Freitag“ und „Jugendraum“, ist ein offenes Jugendangebot der Emmausgemeinde mit unterschiedlichen Themen.

Diesmal gelang es, den Vorsitzenden des Bauausschusses, Hermann Förstel, für eine außergewöhnliche Kirchenführung zu gewinnen. In einer kurzweiligen Stunde stieg man zunächst über ein verdecktes Treppenhaus hinter der Orgel auf den Speicher, entdeckte Hinterlassenschaften von Fledermäusen, erfuhr, wofür eine Haspel früher eingesetzt wurde, betrat die alte Fürstenloge mit ihren vielen Besonderheiten und Geheimnissen, bevor man sich wieder an den Abstieg machte.

Doch damit waren noch nicht alle Treppenstufen genommen, denn nun ging es auf der gegenüberliegenden Seite über die Heilig-Geist-Kapelle in den Turm. Dort erfuhr man viel über die Veränderungen, die vom einstigen Glockenläuten und Gewichte-Aufziehen für die Uhr per Hand in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hatten. Bronze- und Stahlglocken samt den dazu typischen Klöppeln und die nun per Funk synchronisierte Kirchenuhr waren hier zu bestaunen. Ein Ende des Treppensteigens war nun in Sicht, denn abschließend ging es auf die Brüstung des Kirchturms, wo Wertheim aus einem ungewohnten Blickwinkel zu betrachten war und es die eine oder andere Überraschung in Form von Dachterrassen, Balkonen oder Hinterhöfen zu entdecken gab.

Nach erfolgreichem Abstieg zeigte Hermann Förstel anhand zweier Modelle noch den Unterschied eines gewöhnlichen Glockenjochs und dem kräftesparenden Trick mit einem gekröpften Joch und damit den Einfallsreichtum damaliger Zeiten. Mit Applaus und einem kleinen Präsent bedankte sich die Gruppe für die interessante Führung.

Der nächste „Freiraum“ findet am Freitag, 18. Januar, von 18.15 bis 20 Uhr im Stiftshof Wertheim in der Mühlenstraße statt und richtet sich an Elf- bis 18-Jährige. Dann werden mit einem Greenscreen Aufnahmen gemacht, die nachträglich in Hintergründe einmontiert werden. Weitere Informationen unter www.ejuwe.de im Internet. cw

