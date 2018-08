Neue „Bummel-Weinprobe“

Anzeige

Wertheim.Ein sommerlicher Einkaufsbummel und ganz nebenbei kostenlos Weine aus der Region probieren: Am Mittwoch, 15. August, laden die Geschäfte in der Wertheimer Altstadt wieder zum „Shoppen und Schöppeln“ ein. Zahlreiche Geschäfte sowie sämtliche Restaurants, Cafés und Eisdielen haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet.

Start um 14 Uhr

Nach den großen Erfolgen in den vergangenen beiden Jahren wird die „Bummel-Weinprobe“ in der Wertheimer Altstadt erneut aufgelegt. Ab 14 Uhr werden in 35 teilnehmenden Geschäften ebenso viele unterschiedliche regionale Weine kostenlos ausgeschenkt. Die Besucher dürfen sich außerdem über Rabatte und Aktionen in und vor den Geschäften freuen.

Von 16 bis 20 Uhr gibt es auch Live-Musik mit der Wertheimer „Electric Skiffle Band“ (Marktplatz), dem italienischen Vollblutmusiker „Pino Supertino“ (Eichelgasse) und dem Allround-Musiker Michael Ertel (Maingasse).