Neue Buslinien im Landkreis

Main-Spessart-Kreis.Der öffentliche Busverkehr wird ab 1. November in der Verantwortung des Landkreises Main-Spessart liegen. Im Zuge der Umstellung wurden die Fahrpläne überarbeitet, die Grundlage der Ausschreibung sind. So sind nicht mehr die Busunternehmen Ansprechpartner und Planer der Fahrstrecken, sondern der Landkreis.

Durch Bürgerbefragungen und Workshops wurden in den letzten zwei Jahren Anregungen und Wünsche aus der Bevölkerung aufgenommen. So werden beispielsweise die Anbindungen der Städte an das Umland am Vormittag verbessert, um Einkaufsfahrten zu ermöglichen.

„Unser Ziel ist es den ÖPNV attraktiver zu gestalten und damit mehr Kunden zu gewinnen“, so Monika Mützel, die Nahverkehrsbeauftragte des Landkreises. Die Regionalbuslinien im Landkreis Main-Spessart wurden zu acht Linienbündeln zusammengefasst. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019