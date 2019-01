Neue Fischerkönigin ausgezeichnet

Reicholzheim.Die Jahreshauptversammlung des Angelvereins Reicholzheim fand am 11. Januar im Hotel-Restaurant Martha statt. Der Vorsitzende Gerd Dreikorn gab dann einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Nach aktuellem Stand hat der Verein nun 76 Mitglieder.

Ufer gesäubert

Am 24. Februar fand die alljährliche Aktion „Sauberes Tauberufer“ des Angelverein Reicholzheim e.V. statt, bei der 21 Mitglieder des Angelvereins entlang des Tauberufers von der Teilbacher Mühle bis nach Bronnbach circa 110 Kilogramm Müll sammelten.

Auch 2018 ereigneten sich wieder einige tolle Aktivitäten, unter anderem das gemeinsame Grillen am Vatertag, das Freundschaftsfischen mit dem befreundeten Angelverein Neckargerach und das Jahresabschlussessen des Vereins. Auch das Kinder- und Jugendfischen wurde wieder veranstaltet. Diesen Tag kann man als sehr gelungen werten, da die teilnehmenden zwölf Kinder und Jugendlichen an waidgerechtes Fischen und an das naturschutzgemäße Verhalten herangeführt wurden.

Einwandfreie Kassenführung

Nun folgte der Bericht von Kassenwart Carsten Szczepaniak. Die Kassenprüfer Gerd Schacht und Bernhard Fischer bescheinigten Szczepaniak eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung, welche auch einstimmig erfolgte.

Im vergangenen Jahr konnten sich auch zwei langjährige Mitglieder über ein Jubiläum freuen. Jürgen Schäfer, aktives Mitglied und Vorstandsmitglied ist seit 30 Jahren im Verein und Wilhelm Benz (passives Mitglied) seit 25 Jahren.

Ehrungen Gemeinschaftsfischen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden nun die Ehrungen des Gemeinschaftsfischens durchgeführt. Bei sieben Vereinsfischen 2018 konnte sich Karsten Klemm vor Martin Sigmundzik und Gerd Dreikorn als Jahressieger durchsetzen. Dies wurde mit einem Pokal und Gutschein belohnt. Leider konnte Karsten Klemm an diesem Abend nicht anwesend sein.

Verschiedene Arten eingesetzt

Einen Pokal konnte ebenfalls Alexandra Fleischmann entgegen nehmen, sie ist Fischerkönigin 2018. Im vergangenen Jahr wurden einige Fischarten beim Fischbesatz berücksichtigt, es wurden zum Beispiel Karpfen, Schleien, Rotaugen/Rotfedern, Äschen, Nasen und Bachforellen eingesetzt.

Gerd Dreikorn beendete die Versammlung mit der Ausgabe der Jahreskarten 2019, wie es abschließend in einem Bericht des Vereins heißt.

Der Termin für das große Fischerfest 2019 an auf dem Vereinsgelände an der Tauber in Reicholzheim ist der 29. und 30. Juni. Mit gutem Essen, leckeren Cocktails und Live-Band wird wieder ein Wochenende in toller Atmosphäre geboten.

Weitere Informationen rund um den Angelverein Reicholzheim finden alle Interessenten auf der Vereinswebseite: www.angelverein-reicholzheim.de im Internet . ok

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019