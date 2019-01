Neue Führungen im Programm

Marktheidenfeld.Mit der Nachtwächterführung speziell für Kinder und der Führung durch die hinter dem Franck-Haus gelegene Schauschmiede hat die Stadt Marktheidenfeld zwei neue Führungen im Angebot.

Im Rahmen der neuen Nachtwächterführung für Kinder erklärt Hermann-Josef Väth kindgerecht die Aufgaben des Nachtwächters im früheren Marktheidenfeld. Wer möchte, darf auch einmal selbst die Hellebarde, die historische Hiebwaffe des Nachtwächters, tragen. Die Führung dauert 50 Minuten.

Das alte Schmiedehandwerk kann man bei der zweiten neuen Führung entdecken, die für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter konzipiert wurde. Eine Schmiede war bis in die 1950er Jahre aus dem Stadtbild Marktheidenfelds nicht wegzudenken. Noch heute erinnern das Gebäude der Alten Schmiede in der Bronnbacher Straße und die Schauschmiede hinter dem Franck-Haus an dieses alte, fast magische Handwerk.

Hermann-Josef Väth zeigt und erklärt die Einrichtung, das Werkzeug und die Arbeit einer Schmiede. Die Führung dauert rund 45 Minuten.

Weitere Angebote sind unter anderem ein Rundgang durch die Altstadt oder im Museum Obertor-Apotheke, eine Besichtigung mit dem „Fischer und seiner Fraa“, eine Führung zur „blauen Stunde“, eine geführte Stadtrallye, Eis- und Felsenkellerführungen.

Alle Führungen sind in der Neuauflage des Gästeführungsbroschüre zu entnehmen, die jetzt erschienen ist. Erhältlich ist die kostenlose Übersicht im Bürgerbüro der Stadt Marktheidenfeld, so die Verantwortlichen. Hier erhalten Interessierte auch Informationen zu den Kosten.

