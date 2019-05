Neue Helfer für die Tafel gewinnen

Wertheim.Die Auszubildenden des Aquila Firmenverbunds veranstalten im Rahmen des jährlichen sozialen Projekts am Freitag, 17. Mai, von 12 bis 16 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ auf dem Grundstück der Wertheimer Tafel in der Dr. Hübsch-Straße 5-7. Neben kostenlosen Speisen und Getränken für alle Besucher, können sich interessierte Bürger über ehrenamtliche Tätigkeiten in der Tafel informieren.

Menschen eine Freude bereiten

Bereits 2017 engagierten sich die Auszubildenden mit einem sozialen Projekt für die Wertheimer Tafel, bei dem sie die alten Regale zur Lagerung der Lebensmittel durch neue ersetzten.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder die Wertheimer Tafel zu unterstützen“, sagt Viola Happ, die zwischenzeitlich ihre Ausbildung erfolgreich abschließen konnte. Neben Gulaschsuppe und Waffeln, die die Auszubildenden eigenständig zubereiten, werden Getränke an die Besucher ausgegeben.

Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen mit geringem Einkommen eine Freude zu bereiten, sowie neue Helfer für diverse ehrenamtliche Tätigkeiten in der Tafel zu gewinnen. Auch Besucher, die sich ausschließlich für das Tätigkeitsfeld und Aufgabengebiet der Diakonie interessieren, sind willkommen.

Die Auszubildenden sowie die Mitarbeiter der Wertheimer Tafel freuen sich auf viele interessierte Besucher, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Der Firmenverbund der Aquila Wasseraufbereitungstechnik mit Sitz auf dem Reinhardshof beschäftigt sich mit der Badewasseraufbereitung von öffentlichen Schwimmbädern und Privatanlagen.

Seit bereits über 19 Jahren sind sie eines der führenden Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitungstechnik. Der Firmenverbund mit über 120 Mitarbeitern, zu dem die Autech Tesla Automation, die MTK – Main Tauber Kunststoff und die Inka Holding und Immobilien gehören, bildet zusammen mit der Aquila Wasseraufbereitungstechnik eine Einheit, welche sie nachweislich aufgrund ihrer guten Arbeit nach außen hin präsentieren. aqu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.05.2019