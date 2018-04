Neue Hoffnung für die Museumsscheune

Anzeige

Besprechungen und Begehungen fanden statt und dabei kam man im Dezember 2014 zu einer Lösung, die der stellvertretende Vorsitzende des Historischen Vereins später in einem Schreiben an den Oberbürgermeister noch einmal zusammenfasste: Demnach sollte es bei einem begehbaren Magazin ohne regelmäßige Öffnungszeiten bleiben, die Exponate aber so gelagert und präsentiert werden, dass sie zur Forschung und von kleinen Besuchergruppen genutzt werden können. Das Untergeschoss sollte landwirtschaftlichem Großgerät vorbehalten bleiben, im Bereich der Galerie Exponate zum ländlichen Leben thematisch geordnet magaziniert werden.

Doch wieder tat sich erst einmal nichts, obwohl er, wie Braun versichert, bei Oberbürgermeister Mikulicz immer auf viel Verständnis und offene Ohren gestoßen sei. Der habe die Angelegenheit vor seiner schweren Erkrankung sogar zur Chefsache machen wollen.

Fast schon nicht mehr für möglich gehalten, kam es Ende vergangenen Jahres doch noch zu einer Art Durchbruch: „Bürgermeister Wolfgang Stein hat mir die Schlüssel übergeben und mich mit den Worten, ‚wenn Sie das machen, wäre das sehr schön’ quasi zum Kurator bestellt“, zeigt sich der, im positiven Sinne, „Cheflobbyist“ in Sachen Museumsscheune dankbar. Mit Verve machte sich Braun seither daran, „die Dinge zu ordnen, und sie so wie besprochen nach Themen zu sortieren und zu präsentieren“.

Seinen Eifer erklärt er damit, dass er sich den Bürgern verpflichtet fühle und auch bei ihnen im Wort stehe, die ihm und seiner Frau von den in den vergangenen rund 30 Jahren gut 3000 Exponaten so manches unentgeltlich überlassen haben. „Wir haben nicht nur gekauft, es ist uns so manches gute Stück geschenkt worden“, erinnert Braun. Damit sei aber fast immer die Hoffnung, manchmal auch die Erwartung, verbunden gewesen, dass diese Schätze irgendwann einmal auch angemessen präsentiert werden, so der mittlerweile fast 78-Jährige.

Kongeniale Mitstreiter

Mit den beiden ehemaligen städtischen Mitarbeitern Herbert Dosch aus Nassig und Friedrich Schäfer aus Kembach hat er zwei kongeniale Mitstreiter gefunden, die ihn seit Januar, in Bronnbach unterstützen. „Die zwei reden nicht viel, sie schaffen dafür umso mehr“, lobt Braun. „Wir sind damit sehr glücklich, wie es hier läuft“, versichert Schäfer, um dann schmunzelnd anzufügen, Braun sei wohl einer der wenigen Menschen, der sich derzeit Regen wünsche. Denn dann hätten er und Schäfer mehr Zeit für Bronnbach.

Die werden sie wohl auch noch brauchen, angesichts der Fülle an Objekten. Er sei „fest davon überzeugt, dass das ein außergewöhnliches ‚Dorfmuseum’ wird“, sagt Braun. Einwände, dass es so etwas letztlich in vielen Ortschaften gebe, lässt er nicht gelten. „Dann brauchen wir das hier in Wertheim erst recht.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.04.2018