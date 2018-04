Neue „Kathistrophen“

Anzeige

Wertheim.Beim „Wertheimer Affen“ hat sie schon einige Kostproben hervorragend gebracht. Nach ihrem Debüt „Kathistrophe – made in Germany“ geht es nun „around the world“. Kabarettistin Kathi Wolf wird am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr ihre „Kathistrophen“ im Convenartis-Keller in Wertheim dem Publikum näherbringen.

Kathi Wolf kommt mit ihrem neuen Programm auf die Bühne – aber sie hat keine Zeit so kurz vorm Dritten Weltkrieg. Im Gepäck hat sie wieder verschiedene Rollen und Figuren mit verschiedenen Dialekten, Akzenten, Gesang, Rap und Spiel. Von Klimawandel bis Kapitalismus, von Social-Media-Narzissmus bis hin zu den „Kathistrophen“ des Alltags. Kathi Wolf liefert Unterhaltung mit Substanz-Kabarett, mit Herz und Hirn.

Karten gibt es bei der Buchhandlung Buchheim oder unter tickets@convenartis.de per Mail. pm