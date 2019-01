Neue Modelle entwickeln

Vockenrot.Von einer Wahlveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu: Außergewöhnlich gut besucht war die Wahlveranstaltung von Oberbürgermeisterkandidat Wolfgang Stein in Vockenrot im vollbesetzten Gasthaus „Zum Ross“. Wolfgang Stein lobte das gute Miteinander im Gemeinderat in den letzten Jahren.

Der Kandidat für den Oberbürgermeisterposten machte in seinen Ausführungen deutlich, dass Vereine und Ehrenamt die Menschen in der Stadt verbinden würden. Deswegen ist es wichtig in Infrastruktureinrichtungen, wie zum Beispiel die Mehrzweckhalle in Vockenrot zu investieren. Doch auch angrenzende Themen benachbarter Stadtteile wurden diskutiert.

Das Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof werde einen weiteren Impuls geben für die gesamte „Stadt auf der Höhe“. Stadt und die beiden Kirchen werden das Gebäude gemeinsam sanieren und nutzen. Hier sei ihm die gute Zusammenarbeit zwischen Kommune und den Kirchen auf verschiedensten Gebieten besonders wichtig, so Stein. In dem Dreieck von Kindergarten, Schule und Kirche einstehe eine neue „Soziale Mitte“. Ein weiteres Thema war die Gesundheitsvorsorge in Wertheim. Wichtig sei es die ärztliche Versorgung zukünftig auch nachhaltig zu sichern. Neue Modelle müssen mit der kassenärztlichen Vereinigung entwickelt und umgesetzt werden. Wertheim müsse hier anders aufgestellt werden als Städte im Ballungsraum. Gespräche finden hier fortlaufend statt.

Wichtigstes Thema der Versammlung war die geplante Anbindungsstraße, welche kontrovers diskutiert wurde. Zudem beklagten sich die Vockenröter über die Belastungen des Durchgangsverkehrs. Wolfgang Stein lobte die gute Diskussionskultur der Besucher der Wahlveranstaltung und bedankte sich für die zahlreichen Wortbeiträge. Er persönliche habe sehr viel bei der Veranstaltung mitgenommen und freue sich auf den weiteren Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern von Vockenrot.

Einige Besucher lobten die Ehrlichkeit und Offenheit des Kandidaten und die Tatsache, dass schwierige Sachverhalte nicht schön geredet werden. Das Detailwissen sei beeindruckend, so ein weiterer Zuhörer. Wolfgang Stein müsse sich nicht erst jahrelang in die Themen einarbeiten – das sei ein Vorteil für die ganze Stadt.

