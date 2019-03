Neue Pädagogin kommt an

wartberg.Caroline Gnango hat für zwei Jahre die Elternzeitvertretung von Schulsozialarbeiterin Judith Fischer an der Otfried-Preußler-Schule übernommen. Seit Anfang Februar ist die Pädagogin an der Schule im Einsatz. Die Stelle konnte nahtlos besetzt werden, teilt die Stadtverwaltung Wertheim mit.

„Mein Ziel ist es, die Kinder zu unterstützen, Defizite zu verbessern und die Lehrer zu entlasten“, betont Caroline Gnango, die einen Magisterabschluss in den Fächern Soziologie, Pädagogik und Kriminologie besitzt.Die 36-jährige Wertheimerin bietet in ihrem Büro in der Otfried-Preußler-Schule die Möglichkeit zu Einzel- oder Gruppengesprächen. „Typische Probleme sind Streitereien unter den Schülern oder mit der Familie“, erklärt sie.

Neben den Beratungen bietet Caroline Gnango, die jahrelange Erfahrung in der Jugendbetreuung mitbringt, auch Sozialtrainings für die Kinder an. Vier Mal im Jahr gibt es darüber hinaus ein Eltern-Café. Dann können diese in Form eines „Tags der offenen Tür“ das Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin suchen. Kinder aus 19 Nationen besuchen die Otfried-Preußler-Schule. Das Eltern-Café macht es möglich, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen.

„Wenn es von den Eltern gewünscht ist, komme ich auch zu ihnen nach Hause“, sagt Gnango. Das biete zum Beispiel Müttern mit Kleinkindern zuhause eine „wohligere Umgebung“.

Die Kinder würden aber generell weniger Vorbehalte haben als Erwachsene, erläutert Caroline Gnango. Das zeigt sich anschaulich in den großen Unterrichtspausen: Nur wenige Augenblicke nachdem der Gong verklungen ist, umschwirrt die Schulsozialarbeiterin bereits eine Traube an Kindern. stv

