Eichel.Die hohe Qualität des Mädchenfußballs im Badischen soll noch gesteigert werden. Aus diesem Grund wird seit einigen Jahren ein „Tag des Mädchenfußballs“ durchgeführt. Auch der FC Wertheim-Eichel beteiligt sich an diesem Aktionstag, der sich besonders an Mädchen richtet, die in die Wertheimer Schulen gehen und sich für Fußball interessieren.

Am Aktionstag beteiligt

Vor drei Jahren hat sich der Verein um Mädchentrainer Roland Grottenthaler erstmals an dem Aktionstag beteiligt und gleich mehrere neue Spielerinnen gewinnen können. Damals suchte man den Nachwuchs nur in der Realschule, dann kam die Gemeinschaftsschule hinzu und in diesem Jahr erstmals das Gymnasium. Grottenthaler lässt nichts unversucht, um neue Mannschaftsmitglieder zu gewinnen.

Die Aktivität ist auch dem Badischen Fußballverband nicht verborgen geblieben. Für eine neue Imagekampagne in den sozialen Medien schickten sie Sebastian Weigand und seine Kamera nach Eichel, um den Ablauf des Tages und Originaltöne einzelner Beteiligter einzufangen. Das Filmmaterial wird dann geschnitten und in einen rund vierminütigen Film gepresst, der schließlich über die sozialen Kanäle des Verbands verbreitet wird.

Von der Schule auf den Bolzplatz

Weigand kommt eigentlich aus Heidelberg und filmt sonst Spiele der Frauenbundesliga oder der 3. Liga der Männer. Doch auch solche Projekte wie hier beim Mädchenfußball sind ihm nicht fremd. Er hat schon bei mehreren Imagekampagnen Bild- und Tonmaterial erstellt. Knapp 60 Mädchen tauschten in Eichel die Schulbank gegen das runde Leder. Einige sind schon aktiv im Verein, einige waren echte Frischlinge. Neben einem kleinen Turnier mit gemischten Mannschaften ging es um Techniktraining, Dribbelparcours und Kleinfeldspiele. Für den Verein ist dieser Tag sehr wichtig, ordnete Grottenthaler das Engagement im Interview ein, kamen doch schon einige Nachwuchsspielerinnen über diese Aktion zum Verein.

Verantwortung übernehmen

Viktoria Rutz ist zum ersten Mal dabei und hat sofort Gefallen am Mädchenfußball gefunden. Da ist Jessica Ferreira schon weiter. Sie ist seit 2017 DfB-Junior-Coach und damit Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Für sie heißt dieses Amt Verantwortung zu übernehmen und sich auf jedes Training individuell einzustellen, beantwortet sie die Fragen von Sebastian Weigand.

Julia Henke ist durch ihre Tochter Luana zum Mädchenfußball gekommen. Nachdem die Tochter bereits zweimal am Tag des Mädchenfußballs teilgenommen hat, trat sie in den Verein ein und spielt jetzt regelmäßig mit den Juniorinnen. Als Mutter freut sie sich über die Aktivität ihrer Tochter und bringt sich selbst ehrenamtlich für den Verein ein.

Das alles nimmt Sebastian Weigand auf, ebenso wie Schwenks über die schöne Anlage des FC Wertheim-Eichel. Das wird dann in Kürze im Internet veröffentlicht. Darauf freuen sich die Mädels aus Wertheim schon sehr. Sie sind gespannt, wie sie im Bericht dann rüber kommen. Weigand war jedenfalls das erste Mal in Eichel und zeigte sich begeistert von der guten Atmosphäre auf und neben dem Platz. mae

