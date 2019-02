Neue Technologie für die Weltwirtschaft entwickeln

Bronnbach.Die Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC im Kloster Bronnbach ist auf einem guten Weg. Hier werden Lösungen für industrielle Produktentwicklungen erforscht und zur Serienreife gebracht. Die internationale Akquise von Kunden lässt die Forscher optimistisch in die Zukunft schauen. Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises konnte sich vor kurzem davon überzeugen.

Die Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC befindet sich bereits seit 24 Jahren in Bronnbach. Sie ist neben dem Archivverbund die zweite wissenschaftliche Einrichtung im Kloster. Der Hauptsitz des Instituts ist in Würzburg. Im Kloster sind das Zentrum für Geräte- und Anlagenentwicklung und der Bereich „Kulturgüterschutz“ angesiedelt. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns auch über eine gute Auftragslage“, sagte der Leiter der Außenstelle in Bronnbach, Dr. Andreas Diegeler. Er empfing gemeinsam mit der Leiterin des Internationalen Zentrums für Kulturgüterschutz und Konservierungsforschung (IZKK), Sabrina Rota, die Vertreter der Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises, Dezernent Jochen Müssig und Amtsleiter Rico Neubert.

Vor Kurzem wurde ein Projekt zum Thema „Robotergestützte Qualitätskontrolle von Kugeloberflächen“ abgeschlossen. Und es geht weiter mit Entwicklungsprojekten für die Laborglasindustrie. Hierzu sei das Fraunhofer-Institut in Bronnbach auch international aufgestellt, berichtete Dr. Diegeler. So werde er in wenigen Tagen nach China reisen und dort eine entsprechende Fachmesse besuchen. Auf seiner Agenda stehen anschließend Fachmessen in Dubai und Vietnam. „Mit der Entwicklung und Forschung im Bereich Laborglas und dessen Oberflächen besetzen wir zwei zukunftsträchtige Industriefelder. Hinzu kommt der Sonderanlagenbau, in dem wir ebenfalls eine stabile Auftragslage haben.“

Ein Rundgang durch das Institut und das Technikum in der ehemaligen Remise belegten die Aussagen. „Es ist beeindruckend, wie an das Institut herangetragene Sachverhalte im Bereich der Entwicklung neuer Materialien und der Entwicklung neuer Messtechnik und Geräte angegangen und gelöst werden“, zeigte sich Dezernent Jochen Müssig beeindruckt. Der im Technikum aufgestellte Roboter für das automatisierte, schnelle Screening von Glasgemengen in der Glasentwicklung oder die kürzlich zur Produktionsreife entwickelte Anlage für die Herstellung von lebensmittelverträglichen Wasserkapseln sind Beispiele.

Auch im IZKK wird auf Wachstum gesetzt. Die Fraunhofer Academy ist deshalb mit ihrem Weiterbildungsangebot immer wieder Gast in Bronnbach und bietet zu den unterschiedlichsten Themen Seminare und Workshops an, etwa im Bereich der Materialentwicklung für die Medizin oder bei der Förderung von jungem Forschernachwuchs.

Weiter wurden allgemeine wirtschaftliche Themen angesprochen. So ging es um die Elektromobilität, die Veränderung der wirtschaftlichen Prozesse durch die Digitalisierung und die sich daraus ergebenden Veränderungen der Berufsbilder. Es wurde vereinbart, die Zusammenarbeit zur Wirtschaft 4.0, also der individualisierten Herstellung von Serienprodukten, weiter fortzusetzen und zu intensivieren.

„Dies ist insbesondere auch bei der Umsetzung unserer 4.0-Projekte in den gewerblichen Schulen Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim von Bedeutung, wo wir ‚intelligente Fabriken im Labormaßstab’ einrichten“, sagte Dezernent Jochen Müssig. lra

