Neue Turnhalle und neues Schwimmbad

Wertheim.Die Turn- und Schwimmhalle des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums wird durch eine Dreifachsporthallle und eine separate Schwimmhalle ersetzt. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung gestern Abend einstimmig beschlossen.

Die Turnhalle wird etwas hinter dem bisherigen Standort in Richtung des Krankenhausareals entstehen, die Schwimmhalle neben der Comenius Realschule in Bestenheid. Die bestehende Halle soll erst nach der Fertigstellung der neuen Anlage abgerissen werden. Die Verwaltung wird nun Raumkonzepte und Kostenschätzungen erstellen. Wir berichten ausführlich in unserer morgigen Ausgabe. kab

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018