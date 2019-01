Neue Zeitrechnung für den TV Wertheim

Mit einer Feierstunde und einem Tag der offenen Tür ist am Samstag das Sport- und Gesundheitszentrum des TV Wertheim eröffnet worden. Das Interesse war riesig.

Reinhardshof. Drinnen wurden noch Reden gehalten, während draußen die interessierten Besucher schon Schlange standen. Natürlich hat man sie nicht lange warten lassen, denn es war kalt. Und so vermischten sich schließlich die Feierstunde und der Tag der offenen Tür, mit denen am Samstag die Eröffnung des „Top vital“, des Sport- und Gesundheitszentrums des TV Wertheim 1847, begangen wurde.

Oft war in den Ansprachen von einem „Meilenstein“ und einem „historischen Tag“ die Rede, groß war die Anerkennung, die dem Verein und den verantwortlichen Personen für die Umsetzung des ambitionierten Projektes zuteil wurde, die von den ersten Überlegungen und Planungen immerhin gut zehn Jahre dauerte.

Langer Arbeitsprozess

An die Anfangszeiten erinnerte der Vorsitzende des TV, Axel Wältz, als er nach der musikalischen Eröffnung durch die beiden Gitarristen Hubert Steiner und Mark Scharitsch sagte, „wir müssen jetzt nicht mehr woanders hinfahren, um uns ein Sportvereinszentrum anzuschauen. Wir haben es hier vor Ort“. Darauf habe man lange hingearbeitet. Das dabei immer wieder modifizierte Konzept sei durch den Standortwechsel an die Rotkreuzklinik am Reinhardshof – ursprünglich war der Bau einmal in Bestenheid geplant – noch besser geworden, zeigte sich Wältz überzeugt.

#Und endlich habe man nun auch die hauptamtlichen Strukturen, die für einen Verein mit rund 1500 Mitgliedern notwendig seien. Diese wiederum hatten das Projekt, dem nicht wenige anfangs skeptisch gegenüberstanden, mit einer Rekordzustimmungsquote von 94 Prozent gebilligt, freute sich der Vorsitzende.

Neben diesem war vor allem Schatzmeister Manfred Rieger ein glühender Verfechter des Vorhabens. Er wies dem Zentrum bei der Eröffnung „epochale Bedeutung“ zu und sprach von einer „Entscheidung von immenser Tragweite“. Mit diesem „wirklich vernünftigen Investment“ beginne „für den TV Wertheim eine neue Zeitrechnung“.

Die Verdienste von Wältz und Rieger daran würdigte Marcus Schwarz, Geschäftsführer des Sport- und Gesundheitszentrums. Das Gebäude und dessen Einrichtung bezeichnete er als „Hardware“. Jede Hardware brauche ein funktionierendes Betriebssystem. Das sind für Schwarz seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Engagement und ihre Eigeninitiative übertreffen seine Erwartungen bei weitem.

„Zukunftsträchtig, innovativ, kreativ – ‚Top vital’ ist ein Projekt, das einfach zu Wertheim passt“, stellte Bürgermeister Wolfgang Stein fest und freute sich darüber, dass man damit „wieder einmal Vorreiter“ in der Region sei. Natürlich ließ Stein auch die 150 000 Euro nicht unerwähnt, die der TV Wertheim für die Realisierung des Vorhabens von der Stadt erhalten hat, denn „die Vereine liegen uns am Herzen, sie sind der soziale Kitt“, so Stein.

Krankenhausdirektorin Christiane Rösch gratulierte zu dem „tollen Projekt“, das man „sehr gerne unterstützt“ habe. Zusammen mit Geschäftsführer Wolfgang Eitel war Bernd Kielburger, Vizepräsident des Badischen Sportbunds Nord nach Wertheim gekommen, um seine und die Anerkennung des Verbandes auszudrücken. Der BSB hat 230 000 Euro an Zuschuss gegeben.

Ein „Feiertag für den TV Wertheim und seine Mitglieder“ sei dies, erklärte Werner Wiessmann, der an der Spitze des Main-Neckar-Turngaus steht. Wie einige seiner Vorredner erinnerte er an den langen Weg, der bis zur Realisierung dieses „Leuchtturmprojektes, von dem viele profitieren werden“, gegangen werden musste. Für Wiessmann ist das Zentrum eine „Stätte der Begegnung und der Bewegung“ und ein „generationenübergreifender Mittelpunkt für Fitness und Gesundheit“. Der entstand in wenigen Monaten Bauzeit.

Erst im April vergangenen Jahres war Spatenstich gewesen. Über die unfallfreie und termingerechte Abwicklung freute sich Generalunternehmer Eberhard Dörr auch im Namen der beteiligten Handwerker. Den Menschen, die im Gebäude arbeiten und Sport treiben, gaben Dekan Hayo Büsing und Pastoralreferentin Ute Zeilmann den Segen, ehe noch einmal das Gitarrenduo Steiner und Scharitsch den Festakt abschlossen und zum Tag der offenen Tür überleiteten.

