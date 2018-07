Neuer Bus für die Tiere vorgestellt

Anzeige

Mondfeld.Der Tierschutzverein Wertheim hatte im vergangenen Jahr das große Glück, als Spende vom Deutschen Tierschutzbund ein Fahrzeug für ihr Theodor Brand- Tierheim zu erhalten. Dieses wurde an einem Infostand im Rahmen der 45. Fußballstadtmeisterschaft am Sonntag in Mondfeld erstmals öffentlich präsentiert.

Wie Helena Kaesemann, Jugendleiterin des Tierschutzvereins, berichtete, wird das neue zweisitzige Fahrzeug vor allem für Fahrten zum Tierarzt oder zur Abholung von Tieren genutzt. Es kommt aber auch bei Vorabkontrollen möglicher neuer Besitzer von Tierheimtieren zum Einsatz.

Vor der Fahrzeugspende hatte man solche Fahrten mit privaten Autos erledigen müssen. Der Laderaum des neuen Transporters bietet den Tieren ausreichend Platz. Sie sind durch ein Gitter vom Fahrerraum getrennt. So kann man sie sicher transportieren, dennoch haben die Tierheimhelfer die Tiere im Blick.