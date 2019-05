Neuer digitaler Wegweiser

Main-Spessart-Kreis.Bereits zum zehnten Mal hat die Behindertenbeauftragte des Landkreises, Elena Reinhard, die gemeindlichen Behindertenbeauftragten sowie Vertreter von Behindertenverbänden, Verwaltungen und Interessenten zu einem Runden Tisch zum Thema Teilhabe und Inklusion eingeladen. Ziel dieser Treffen ist es, gemeinsam Ideen zu entwickeln und sich gegenseitig zu unterstützen, um die Belange von Menschen mit einer Behinderung besser in der Gesellschaft zu verankern.

„Dabei kann das neue Internetangebot des Landratsamtes in Leichter Sprache eine gute Unterstützung geben“, erklärte Reinhard zu Beginn der Veranstaltung. Sie wies auch auf die Möglichkeit hin, einzelne Projekte für den Inklusionspreis Unterfranken vorzuschlagen. Bewerbungen sind noch bis zum 15. Mai möglich. „Die Hauptaufgabe in diesem Jahr ist allerdings das Projekt „Digitaler Wegweiser barrierefreies Leben“, betont die Behindertenbeauftragte. Reinhard hatte mehrere Mitarbeiter verschiedener Fachdienste, Verbände und Betreuungsstellen eingeladen, eingeladen, die ihre Arbeit vorstellten.

Der nächste Runde Tisch wird am Donnerstag, 27. Juni, um 14 Uhr, im Rotkreuz-Haus, Johann-Schöner-Straße 63, in Karlstadt stattfinden. Thema wird „Das Bayerische Teilhabegesetz II“ sein.

Neue Teilnehmer an den Treffen sind herzlich willkommen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Behindertenbeauftragten des Landkreises Main-Spessart, Elena Reinhard, unter Telefon 09353/ 7933610 oder per E-Mail an Elena.Reinhard@Lramsp.de im Internet.

