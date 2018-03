Neuer stellvertretender Vorsitzender

Anzeige

Dertingen.Die Mitglieder des Jugendfußball-Vereins „Dorfkickers Mainschleife 2010“ trafen sich im Gasthaus „Zum Löwen“ in Dertingen zur Hauptversammlung. Vorsitzender Reinhard Müller eröffnete die Versammlung und begrüßte rund 80 Teilnehmer.

Anschließend ließ der Vorsitzende die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Reinhard Müller berichtete über das sportliche und allgemeine Geschehen im Verein.

Im April besuchte die C- und D-Jugend die Sportschule Schöneck in Karlsruhe zu einem Trainingswochenende. Die B-Jugend hatte im Mai ihre Meisterschaftsfeier in Dertingen.