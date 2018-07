Neuerung kommt nicht bei allen gut an

Musikalisch war, das ist längst Tradition, beim Altstadtfest wieder viel geboten. © Kellner

Es war nicht das beste Altstadtfest aller Zeiten. Aber im oberen Drittel rangiert es schon, sagen die Organisatoren in einer ersten Bilanz am Montag. Ganz am Ende des Festes gab es jedoch ein bisschen Ärger.

Wertheim. Es gibt welche, die würden am liebsten drei Tage lang durchfeiern. Es gibt aber auch manche, die kommen erst ziemlich zum Schluss zum Wertheimer Altstadtfest.

Sie

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3889 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.07.2018