Neues Applikations- und Schulungszentrum

Bestenheid.Mit einer firmeninternen Feier wurde vor ein paar Tagen das neu erbaute Applikations- und Schulungszentrum der Pink GmbH Thermosysteme, Am Kessler 9, gegenüber dem Firmensitz in Bestenheid, eingeweiht.

Zum Auftakt begrüßten die Geschäftsführer Andrea Althaus und ihr Vater Friedrich Pink alle Abteilungsleiter der Pink Thermosysteme und die Mitarbeiter der Applikationsabteilung. Letztere haben bereits ihre Büros im neuen Gebäude bezogen.

Das neue Gebäude sei eine wichtige Investition in die Zukunft am Standort Bestenheid, betonte Geschäftsführerin Andrea Althaus. „In der heutigen Zeit genügt es nicht mehr dem Kunden „nur“ eine Anlage zu verkaufen, für deren Prozesse und Qualität der Kunde nach dem Kauf selber zuständig ist“, erklärte Aaron Hutzler, Leiter Applikation. Weiter führte er aus, dass es immer wichtiger wird, gemeinsam mit dem Kunden die auf seine Produkte abgestimmten Prozesse für die Anlage schon vor der Auslieferung zu entwickeln und somit einen Mehrwert in vielerlei Hinsicht aber auch Zeitvorteil zu schaffen.