Neues Baugebiet bringt Chancen

Im Umlauf hatte das Gremium dem Neubau einer Mehrfachgarage in der Steigäckerstraße zugestimmt.

Der Berg beziehungsweise der „Fritz-Fröber-Weg“ muss wieder gemäht werden. Der Wanderweg steht im Mähplan der Stadt, allerdings sind aktuell an vielen Orten Mäharbeiten erforderlich. Aktuell ist der Bauhof mit dem Freischneiden von Straßenschildern beschäftigt, dies hat aus Sicherheitsgründen Vorrang. Dem Weg kann man sich in circa drei Wochen widmen.

Bürger hatten Ortsvorsteher Nils Ries gemeldet, dass im Bereich der Tauberwiesen am Kirchenpfädle großflächig das giftige Jakobs-Kraut wachsen würde. Hier konnte er Entwarnung geben. Es handelt sich nicht um dieses Kraut, sondern um Wiesen-Pippau. Den Unterschied an den Blüten machte er in einer kleinen Pflanzenkunde deutlich.

Gartenbesitzern, die Jakobskreuzkraut loswerden wollen, sagte er, zweimaliges Mähen vor oder während der Blüte könne dieses zurückdrängen. Auch Ausreisen und Ausstechen helfe.

Die Bauarbeiten zur Sanierung der Kirchäckerstraße laufen. Im unteren Bereich der Wiese unterhalb des Mehrzweckgebäudes wurde ein Lagerplatz für das Material der Arbeiten geschaffen.

Jeweils dienstags um 13 Uhr findet eine Besprechung von Baufirma, Stadt und eventuell Ortsvorsteher in der Kirchäckerstraße statt. Bürger, die Fragen oder Anliegen im Zusammenhang mit der Maßnahme haben, können ebenso teilnehmen. Man versuche entsprechende Lösungen und Kompromisse zu finden.

Ries freute sich über die hohe Wahlbeteiligung im Dorf, die mit 76,7 Prozent deutlich über dem Wert der Gesamtstadt mit 59,2 Prozent Beteiligung lag.

Gerlinde Weis-Appel stellte ihre Idee vor, in Waldenhausen einem Gemeinschaftsgarten für Obst- und Gemüseanbau anzulegen. Dabei könnten sich die Mitwirkenden gegenseitig unterstützen und das Wissen über Anbaumethoden solle erhalten werden. Die Einwohner des Dorfs wurden per Rundbrief informiert. Interessenten können sich direkt bei der Initiatorin melden. Ries lobte die Idee und sagte planerische Unterstützung zu.

Die konstituierende Sitzung des neuen Ortschaftsrat soll Ende Juni stattfinden. bdg