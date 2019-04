Neues Feuerwehrgerätehaus hat Priorität

Wie in der Sitzung des Bettinger Ortschaftsrats mitgeteilt wurde, ist die Seilbahn auf dem Spielplatz am Main aktuell nicht nutzbar, da der Ersatz für die defekte Sitzschale noch nicht geliefert wurde. Das Sonnensegel am Spielplatz „Wacholderbüschlein“ wird nach Ostern installiert. Hier wird noch ein Pate gesucht, der das Segel abends einholt.

Einstimmig stimmten die Räte den vorliegenden Bauanträgen zu. Im Umlaufverfahren oder in nichtöffentlicher Sitzung hat das Gremium mehrere Beschlüsse gefasst: Vier Ausgleichsflächen wurden für die Erweiterung des Neubaugebiets „Wacholderbüschlein“ festgelegt. Nicht entsprochen hat man der von Bürgern geäußerten Bitte, Grabstätten reservieren zu können. Hier sahen die Räte as Risiko, dass bei zu vielen Reservierungen neue Grabstellen geschaffen werden müssten, während viele reservierte leerstehen.

Der Ortschaftsrat beauftragte die Stadtverwaltung mit der Erstellung von Kriterien für die Vergabe von Bauplätzen im Neubaugebiet. Zustimmung gab es für den Neubau eines Einfamilienhaus und für einen Pylon zur Beschilderung der L’Osteria im Rahmen des Bebauungsplans. Abgelehnt hat man die Erweiterung des Parkplatzes des „Wertheim Village“, da die Zufahrt über den Waldweg geplant war.

Ortsvorsteherin Songrit Breuninger freute sich über einen Babyboom im Dorf. Die neuen Krippenplätze in der Kindertagesstätte sind alle belegt. Eine Erweiterung der Gruppen wird geprüft. Neue Leiterin der Kita ist Susanne Baumann aus Hundheim.

Breuninger hat die Stadtwerke gebeten, den unschönen Stromverteilerturm am Friedhof zu streichen. Weiter berichtete sie, dass sich in Bettingen das „Wertheim Village“, „Toppels“ und die evangelische Kirche an der „Earth Hour“ beteiligt haben. Sie bedauerte, dass nicht mehr Unternehmen bei der Aktion mitmachten.

Für den Parkplatz unterhalb der Mainwiesenhalle sucht man noch Lösungen für die Bepflanzung. Grundstücksbesitzer wurden aufgefordert, Zweige, die von ihrem Areal auf öffentlichen Grund hängen, zurückzuschneiden.

Wegen der Geruchsbelästigung sollen Hundekotebeutel nicht in den Mülleimern von Spielplätzen und am Friedhof entsorgt werden.

Für den Ortschaftsrat kandidieren in Bettingen neun Kandidaten auf zwei Listen. Alle Kandidaten stellen sich am 26. April um 19 Uhr im Sportheim vor. Am 30. April wird ab 18 Uhr der Maibaum in der Ortsmittel aufgestellt.

Eine Bürgerin erkundigte sich erneut nach dem von ihr gewünschten Verkehrsspiegel im Bereich Mühlgasse/Hauptstraße. Songrit Breuninger will bei der Verwaltung nachfragen. Aufgenommen wurde der Vorschlag, an der Bushaltestelle an der Hauptstraße bei der Ausfahrt Richtung Dertingen einen Mülleimer anzubringen. bdg