Es gibt etwas Neues, Spannendes in der Wertheimer Musikszene: Das „Wind Band-Project New Ears“ ist nach Meinung der Initiatoren europaweit einzigartig. Im März kann man es hören.

Wertheim. Freunde sinfonischer Blasmusik und solche, die es werden wollen, sollten sich den 9. März schon einmal dick im Terminkalender anstreichen. Dann findet in der Stiftskirche das erste von zwei geplanten Konzerten des „Wind Band-Project New Ears“ statt.

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellten gestern Stefan Blido, Leiter der Städtische Musikschule, die als Veranstalter auftritt, der Komponist Hubert Hoche und der Dirigent Michael Geiger das Projekt vor, das sie als europaweit einzigartig bezeichnen.

Das von dem Trio formulierte Ziel: die Tonsprache des 20. und 21. Jahrhunderts in die bislang noch vor allem von Klassik geprägte Blasmusikliteratur zu integrieren. „Gerade Kinder und Jugendliche gehen an so etwas sehr unbefangen heran“, weiß Blido. An sie richtet sich das Projekt dann auch hauptsächlich, ausdrücklich sind aber auch Erwachsene eingeladen, mitzumachen. Mit einem Flyer und über soziale Netzwerke hat man Musiker gesucht und auch schon gefunden. „Wir nehmen aber in jedem Register noch Leute“, macht Michael Geiger deutlich. Vor allem Klarinetten sind gefragt, „Posaunen wären aber ebenfalls noch ganz nett“.

Blasmusik weiter entwickeln

Jugendliche ab dem Niveau D1 und Erwachsene sollen gemeinsam mit Hoche und Geiger „die sinfonische Blasmusik weiter entwickeln und die zeitgenössische als festen Bestandteil integrieren“.

Wer experimentierfreudig und neugierig auf ungewohnte Klänge sei, gerne Musik abseits des Mainstreams höre, mache kennenlernen wolle, sei bei „New Ears“ genau richtig. „Das ist ein sehr schönes Projekt zur Musikvermittlung nach außen“, ist Blido überzeugt. Und weil man das Publikum nicht überfordern, sondern vorbereiten will auf das, was es erwartet, werden die beiden Konzerte – neben der Wertheimer Stiftskirche wird ein weiteres am 10. März in der Kirche St. Josef in Marktheidenfeld stattfinden – von Jürgen K. Groh moderiert.

Man könne in jedem Alter lernen, sich auf Neues einzulassen, macht Michael Geiger Publikum und Musikern gleichermaßen Mut. Für Stefan Blido ist es „immer wunderbar, wenn ich etwas Neues höre“. Als „positiven Nebeneffekt“ verspricht sich der Leiter der Musikschule „vielleicht wieder eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber dem klassischen, gewohnten“. Blasorchester seien klanglich unglaublich flexibel, stellt Geiger, der an der Musikschule und am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium unterrichtet und verschiedene Klangkörper leitet, fest.

Zumindest in Deutschland müsse die Blasmusik ihren Platz als anerkannte Musikform allerdings noch suchen. „Dieses Projekt kann dazu beitragen, dass sie ernstgenommen wird.“

