Nicht nur die Blumenpracht kam sehr gut an

Anzeige

Hofgarten.Der Name und der Veranstalter haben sich geändert, aber der Erfolg ist geblieben. Sicherlich deutlich im vierstelligen Bereich lag die Zahl der Besucher der „Gartenromantik im fürstlichen Hofgarten“ an diesem Wochenende.

Anja Hartmann und ihre Agentur Aha-Events hatten die Veranstaltung, die bisher „Gartenwelten“ hieß, erstmals von Matthias Däumler und seiner Firma Cottage Garden Events übernommen. Viele Gäste waren der Messe über den Wechsel der Organisatoren hinweg treu geblieben, freuten sich über das reichhaltige und abwechslungsreiche Angebot der nach Angaben Hartmanns rund 100 Aussteller – von denen viele schon in früheren Jahren in Wertheim vertreten waren. Manch Neues gab es aber auch an den Ständen und darüber hinaus zu entdecken.

So gab es heuer erstmals einen zweiten Zugang zum Gelände vom Parkweg aus, der im Gegensatz zum Haupteingang barrierefrei zu erreichen war. Das wurde allgemein sehr geschätzt. Ein Rundweg war ausgeschildert der zu allen Attraktionen führte. Die waren im Park weiter verteilt. Denn die Veranstalter hatten eine weitere Ebene der großen Fläche, die bisher ungenutzt geblieben war, einbezogen.