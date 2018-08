Nicht nur gut fürs Gleichgewicht

Anzeige

Reinhardshof.Schon seit 28 Jahren bieten die Velo-Freunde Wertheim Fahrrad- und Mountainbike-Begeisterten vielfältige Möglichkeiten ihren Sport auszuüben. Künftig will der Verein regelmäßige Trainingseinheiten für Jugendliche anbieten. Im Rahmen der „Ferien für Entdecker“ haben die Mountainbiker nun 14 Teilnehmer im „Fahrtechnikcamp“ für ihren Sport begeistert.

Verschiedene Übungen

Beim Versuch, möglichst langsam in einer Gruppe durch ein quadratisches Feld zu fahren, und beim Slalom-Parcours wurden Gleichgewicht und Beherrschung des Rads geübt. Beim Langsamfahren trainierte man die Übergabe einer Trinkflasche innerhalb des Teams. Gut kam auch der Wettkampf im „Kartonrutschen“ auf der Wiese am Vereinsheim an. Dabei galt es, aus der Fahrt heraus mit dem Hinterrad genau auf einem Stück Karton zu bremsen. Dadurch rutscht dieser mit dem Rad weiter. Es gewann das Team mit der weitesten Strecke.

Dann ging es bei einer gemeinsamen Radtour durch den Wald nach Wertheim.