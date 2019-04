Nicht nur wetterbedingt eine „heiße Phase“

Haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch gerade das Gefühl, dass es ziemlich warm wird? Und damit meine ich nicht nur rein wettertechnisch.

Wobei die Temperaturen, die wir derzeit erleben und mindestens die nächste Woche noch erleben sollen, diese Feststellung durchaus auch zulassen. Immerhin könnte, so denn die Vorhersagen eintreffen, der Ostermontag sogar ein Sommertag werden. Um derart klassifiziert zu werden, sind mindestens 25 Grad Celsius nötig.

Fast schon zwangsläufig sind die ersten Rufe nach einer Öffnung des Freibads zu hören. Aber alle Freunde dieser Einrichtung müssen sich – aus nachvollziehbaren und auch schon mehrfach erläuterten Gründen – noch ein wenig gedulden.

Immerhin, auf der Internetseite ist bereits zu lesen, dass die Saison in diesem Jahr am 11. Mai beginnt und bis zum 13. September dauert.

Schon in der kommenden, der nachösterlichen, Woche öffnet nach einem Jahr Pause wieder der Stadtstrand seine Pforten. Beide „Locations“ haben auch ein bisschen was mit dem zweiten, weiter oben in Bezug auf die Temperaturen angesprochenen, Thema zu tun.

Zwei vergleichsweise wichtige Personen, einer aus dem Freibad, einer vom Stadtstrand, sind ja gerade auch anderweitig recht gut beschäftigt. Im Kommunalwahlkampf nämlich. Und der ist dabei, in seine ziemlich warme, vielleicht sogar schon heiße Phase zu treten.

Allüberall sieht man, hört man, liest man von mal größeren, mal kleineren Gruppen, die durch Ortschaften und Stadtteile ziehen, zumeist begleitet von dem einen oder anderen Mitglied der örtlich zuständigen Gremien.

Man informiert sich über Probleme und Wünsche, über die man meist schon vorher Bescheid wusste, äußert Verständnis und sagt – nicht in jedem, aber doch in vielen Fällen – Unterstützung zu. Auch wenn man – das gilt zumindest für die Mandatsträger, die sich um eine Wiederwahl bemühen – eigentlich weiß, warum das eine Problem (noch) nicht gelöst, der andere Wunsch (noch) nicht erfüllt ist. Aber so ist Wahlkampf eben.

Ab und an artet der auch in eine „Materialschlacht“ aus. Scheint so, als wenn das diesmal wieder der Fall wäre. Zumindest was die Plakate angeht. Und hier stechen insbesondere die beiden großen, die klassischen, Volksparteien hervor.

Man schaue sich nur einmal die Straße zwischen Stadt und Eichel an. Das ist wirklich der Hammer, was da alles rumsteht und rumhängt. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass ja auch noch die Europawahl ansteht, für die ebenfalls geworben werden muss.

Und dann wären da noch die diversen Hinweisbanner für Veranstaltungen nicht nur in Wertheim. Es gibt viel zu sehen.

Kleine Meldung, leichte Verwirrung: „Olaf Bamberger wechselt tauberabwärts“, hieß es am Montag sogar auf der Titelseite dieser Zeitung. Und das brachte so manchen unserer Leser dazu, sich über die Fließrichtung der Tauber Gedanken zu machen.

Bamberger ist bekanntlich Leiter des Polizeireviers Wertheim und wechselt nun, offiziell zum 6. Mai, in gleicher Funktion zum Polizeirevier in der anderen Großen Kreisstadt. Wir alle wissen, dass die Tauber in Wertheim in den Main mündet. Folgerichtig kann Bad Mergentheim nicht „tauberabwärts“ liegen, oder?

Es muss ein intensives, nicht ganz anstrengungsloses Spiel gewesen sein, das unser künftiger OB jüngst mit seiner SG Hoechst II in der Kreisliga C Main-Taunus absolviert hat. Aber vielleicht lag es ja auch an dem vom Berichterstatter konstatierten „idealen Wetter“, dass – ausweislich der veröffentlichten Fotos– die Farbe des Gesichts von Markus Herrera Torrez so auffallend mit der des von ihm getragenen Trikots korrespondierte. Mit dem Parteibuch wird es ja wohl eher weniger zu tun gehabt haben. Und dass er „immer wieder die Laufwege auf der linken Seite“ sucht, muss auch nicht politisch interpretiert werden.

Für Wertheims künftigen Rathaus-Chef und für uns alle steht jetzt hoffentlich ein weitgehend erholsames Wochenende bevor. Schöne Ostertage, liebe Leserinnen und Leser.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019