„Nicht überkandidelt, aber sinnvoll“

Ein weiterer Abschnitt des Tauberufers wurde saniert und umgestaltet. Am Dienstagmittag fand die feierliche Übergabe statt.

Wertheim. Schnell ein Brötchen gekauft und ab an das Tauberufer. Auf einer Bank im Schatten sitzen, das Mittagbrot genießen, den schnatternden Enten zuhören und einfach die Seele baumeln lassen – so schön kann Pause machen sein. Doch gerade jetzt sind die meisten Bänke belegt, denn inzwischen hat es sich unter den Wertheimern herumgesprochen, dass hier am Tauberufer, zwischen Rathaus und Messbrückle, eine kleine Oase entstanden ist.

Im Rahmen des Altstadtsanierungsprogramms, welches seit 2005 erfolgreich läuft, wurde damals ein Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben, wie sich das Tauberufer zwischen Rathaus und Spitzem Turm zukünftig präsentieren könnte. In einem Planungsprozess wurden diese Vorschläge von einer Jury weiterentwickelt. „Viele mögliche Maßnahmen wurden aufmerksam diskutiert“, erinnert sich Baudezernent Achim Dattler.