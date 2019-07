Nichterscheinen kostet 3000 Euro

Wertheim.Bald ein Jahr zieht sich ein Strafverfahren beim Amtsgericht Wertheim hin, weil der Angeklagte ohne Entschuldigung zu den Verhandlungen nicht erscheint. Der Vorwurf gegen den Mann lautet Verletzung der Unterhaltspflicht für sein Kind.

Der erste Termin war bereits im September 2018. Da der Beschuldigte nicht zugegen war, erging gegen ihn ein Haftbefehl. Der Mann beauftragte einen Rechtsanwalt, und dieser erreichte im November 2018 die Außervollzugsetzung des Haftbefehls, allerdings nur gegen Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 3000 Euro.

Jetzt war zum zweiten Mal eine Verhandlung terminiert – erneut vergeblich. Die Mutter des Kindes sowie die Vertreterin des Jugendamtes waren dagegen der Ladung gefolgt. Das Gericht setzte den Haftbefehl wieder in Vollzug und erklärte die 3000 Euro Sicherheitsleistung für verfallen. Sie geht an die Staatskasse. Nach der Festnahme des Mannes wird dieser wohl bis zur Verhandlung in Haft bleiben. Das Vertrauen in seine Zusagen ist erschüttert. goe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019