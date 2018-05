Nico Santos zu Gast

Anzeige

Marktheidenfeld.Die 29. BR-Radltour mit 1100 Teilnehmern führt in diesem Sommer über sechs Etappen vom oberbayerischen Mühldorf am Inn nach Marktheidenfeld. In jedem Tour-Ort warten auf alle Radler und Besucher erstklassige Pop- und Rockkonzerte bei nach Angaben der Verantwortlichen freiem Eintritt.

Popsänger

Bayern 3 präsentiert dabei am Freitag, 3. August, in Marktheidenfeld Nico Santos. Der deutsch-spanische Popsänger ist in Bremen geboren und auf Mallorca in einem Musiker-Haushalt aufgewachsen.

Schon früh fing Nico Santos an, Musik zu schreiben und zu produzieren. Mittlerweile lebt er in Berlin.