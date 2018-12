Nikolaus stattete Senioren Besuch ab

Bestenheid.Bei der monatlichen Tischmesse der Senioren von St. Elisabeth im evangelischen Gemeindehaus in Bestenheid gab es überraschend Besuch vom Nikolaus. Im Gottesdienst stellte Pfarrer Banschbach zunächst die Gestalt des Johannes in den Mittelpunkt. Danach gratulierte Anna Weber den Geburtstags-Senioren. Den Abschluss bildete das traditionelle Geburtstagslied „Zum Geburtstag viel Glück“. Bei anschließendem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen des Besuchsdienstes kamen die Senioren in froher Runde miteinander ins Gespräch. Anna Weber las eine Geschichte vom Nikolausbesuch in Kreuzwertheim von Gustl Kirchhoff vor. Danach trat zur Überraschung aller der Nikolaus auf. Er erzählte kurz vom Leben des Nikolaus und brachte für jeden eine kleine, süße Überraschung mit. Zu seiner Verabschiedung wurde das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ gesungen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018